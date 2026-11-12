NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Al Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro due giornate di cinema, incontri e premiazioni. Giorgio Tirabassi ospite d’onore, Premio alla Carriera al regista Paolo Bianchini.

Si è conclusa con una partecipazione attenta e calorosa la sesta edizione del Thesan International Short Film Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Real Dreams, che il 6 e 7 novembre ha portato il cinema internazionale al Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro.

Un’edizione significativa, con 1.535 cortometraggi provenienti da 98 Paesi e 44 opere finaliste, selezionate nelle diverse categorie del concorso.

La manifestazione si è articolata in due giornate di proiezioni, incontri, musica e premiazioni. Particolarmente partecipata la mattinata dedicata alle scuole, che ha coinvolto circa 270 persone tra studenti e accompagnatori degli istituti di Montalto di Castro e Tarquinia.

Tra gli appuntamenti più importanti l’incontro con Giorgio Tirabassi, padrino di questa edizione, che ha condiviso con il pubblico esperienze e riflessioni sulla propria carriera artistica. A Paolo Bianchini, regista di lunga esperienza, è stato invece conferito il Premio alla Carriera, consegnato dal direttore della fotografia Giovanni Cavallini.

La conduzione delle due giornate è stata affidata alla giornalista Valeria Conticiani. La mattinata del 7 novembre ha visto inoltre protagonisti i giovani cantanti della scuola musicale Sonus di Tarquinia: Massimo Eusepi, Simone Bruni, Tania Ventolini e Patrizio Ortenzi.

Tutti i premi della sesta edizione

Le giurie tecnica e dei giornalisti hanno assegnato i seguenti riconoscimenti

· Tema libero: Update, regia di Luca Violante (Italia).

· Sociale: Stratosphere, regia di Mahmood Pouyandeh (Iran).

· Al femminile: Catalogue of Noses, regia di Josie Andrews (Stati Uniti).

· Animazione: In Gaza Pietas, regia di Diego Monfredini (Italia).

· Scuole: River, regia di Yassine Ait Fkir (Marocco).

· Ambiente: Fluire – Microfilm di passaggio, regia di Paolo Damiani (Italia).

· Videoclip musicale: What’s Locked Behind That Door?, regia di John Gardner (Stati Uniti).

Assegnati anche i premi speciali: Premio della Critica a Another World di Sajjad Rafiei (Iran); Premio FEDIC a Finché morte non ci separi di Alice Gnech ed Edoardo Maione (Italia); Premio Fondazione Solidarietà e Cultura a I Fantastici 4×2 di Ermete Labbadia (Italia); Premio Parco Archeologico di Vulci a Paani di Akshita Vashisht (Stati Uniti); Premio cOrto Storto Cinema e Inclusione a Spettro di Alessio Saglio (Italia).

Le menzioni speciali sono andate a Etichette di Giulio Franceschini, Finché morte non ci separi di Alice Gnech ed Edoardo Maione, Roma di Alessandro Di Carlo e Il Colore del Camaleonte di Francesco Guarnori, quest’ultimo fuori concorso.

Cinema, territorio e collaborazione

Il Thesan si conferma non soltanto una rassegna cinematografica, ma un’occasione di incontro tra autori, pubblico, istituzioni e realtà culturali e sociali. Un ringraziamento particolare va a tutti i registi finalisti presenti, alle due giurie e ai collaboratori che hanno contribuito alla manifestazione.

L’Associazione Real Dreams ringrazia il Comune di Montalto di Castro, il Sindaco Emanuela Socciarelli, il Vicesindaco, l’Assessore alla Cultura Annamaria Fabi e tutta l’Amministrazione comunale per aver messo a disposizione il Teatro Lea Padovani. Grazie anche alla segreteria comunale, al personale del teatro, al custode Maurizio e al personale tecnico, in particolare ad Antonio Pellegrini per la regia tecnica e le proiezioni.

Un ringraziamento alla Fondazione Solidarietà e Cultura, a Elena Mozzetta, al Parco Archeologico di Vulci e a Laura Allegrini, al Gruppo Archeologico di Tuscania e ad Alessandro Tizi, alla Fattoria Sociale Orto Storto e alla Cooperativa Alicenova, alla FEDIC e all’associazione Mujeres nel Cinema.

Grazie agli istituti scolastici partecipanti: Istituto Comprensivo di Montalto di Castro, IIS Cardarelli di Tarquinia e Istituto Alberghiero, con i rispettivi dirigenti, docenti e studenti.

Un riconoscimento speciale a Ludmilla Filippova per la cura delle fotografie e dei video, a Giovanni Cavallini, alla conduttrice Valeria Conticiani, agli artisti della scuola Sonus e a tutti i volontari e collaboratori.

Il festival ringrazia inoltre i sostenitori Fondazione Carivit, Autosalone Centroauto di Viterbo, Maria Rita Fiasco, Macelleria Sassicheta di Tuscania e Idea di Elena Dellepiagge di Montalto di Castro, oltre alle strutture ricettive partner Podere Giulietta, Agriturismo, Hotel Vulci e Ristorante Metrò.

«Questa sesta edizione rappresenta un altro passo importante nel percorso del Thesan. Vogliamo continuare a costruire un festival che metta al centro il cinema, ma soprattutto le persone, gli autori e la possibilità di creare nuove collaborazioni. Il nostro auspicio è che questa manifestazione possa crescere ancora, rafforzando il legame con il territorio e con tutte le realtà che credono nel valore della cultura e del cinema», dichiara Davide Boninsegna, presidente dell’Associazione Culturale Real Dreams.