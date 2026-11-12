NewTuscia – VITERBO – Fratelli d’Italia Viterbo non dimentica. A 23 anni dal terribile attentato di Nassiriya, in Iraq, nel quale persero la vita 28 persone, tra cui 19 italiani – 12 dei quali appartenenti all’Arma dei Carabinieri – Fratelli d’Italia Viterbo ha reso omaggio a chi ha sacrificato la propria vita servendo la Patria e portando avanti il proprio dovere. “Abbiamo deposto un mazzo di fiori presso il monumento dedicato ai Carabinieri, nel quartiere Ellera, in un momento di raccoglimento semplice ma profondamente sentito”, ha spiegato il coordinatore del Circolo cittadino, Luigi Maria Buzzi. “Un gesto simbolico, ma carico di significato, per rinnovare la memoria di uomini che hanno perso la vita lontano da casa, nell’adempimento del proprio servizio, e per esprimere ancora una volta la gratitudine e la vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine”, ha aggiunto Buzzi. “La memoria non è soltanto un dovere, ma un impegno. Ricordare i nostri caduti significa onorarne il coraggio, il senso del dovere e l’amore per l’Italia, valori che continuano a rappresentare un esempio per tutti noi. Fratelli d’Italia Viterbo continuerà a custodire e tramandare il ricordo di chi ha servito la Nazione fino all’estremo sacrificio. Perché chi ha dato la vita per l’Italia non sarà mai dimenticato”, ha concluso Buzzi.