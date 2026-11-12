Nel ventitreesimo anniversario della strage, il ricordo delle ventotto vittime e la vicinanza alle famiglie e ai colleghi

NewTuscia – ROMA – Il 12 novembre 2003 l’attentato alla base Maestrale di Nassiriya spezzò ventotto vite: diciannove italiani — dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili — e nove cittadini iracheni. Il Coordinamento Sindacale Carabinieri (CSC) rende omaggio alla loro memoria e si stringe alle famiglie, ai colleghi, ai feriti e a quanti portano ancora i segni di quella tragedia.

Ricordiamo uomini che, lontano da casa, contribuirono alla sicurezza, alla ricostruzione e alla pace con coraggio, professionalità e umanità. Il loro spirito di servizio e l’attaccamento alle istituzioni e alla Patria restano un esempio per chi indossa l’uniforme e un patrimonio morale per tutta la Nazione.

Onorarne il sacrificio significa custodire la memoria e tradurla in un impegno quotidiano: sostenere il personale, tutelarne la dignità e la sicurezza, essere vicini alle famiglie. È una responsabilità che il Sindacato CSC rinnova nel rispetto di chi ha dato la vita e di chi continua a servire l’Italia.

Ai caduti di Nassiriya il nostro commosso omaggio. Alle loro famiglie e ai colleghi una vicinanza che non si esaurisce nella ricorrenza. Il loro sacrificio non sarà dimenticato.