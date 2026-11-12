NewTuscia – ROMA – Una mobilitazione unitaria per difendere la scuola pubblica, contrastare la riduzione degli organici e chiedere maggiori investimenti nell’istruzione. È questo il significato del presidio nazionale che si è svolto mercoledì 11 novembre a Roma, in Piazza Vidoni, promosso da CISL

Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-Confsal e ANIEF, con lo slogan «Vietato tagliare! Più risorse per la scuola». Una manifestazione per richiamare l’attenzione sulle conseguenze delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2027, che contemplano una riduzione di 6.974 posti tra personale docente e ATA a partire dall’anno scolastico 2027/2028.

A sottolineare l’importanza della mob ilitazione è stato Marco Brama, iscritto SNALS e Rappresentante Sindacale Unitario (RSU) dell’Istituto Vincenzo Giustiniani di Bassano Romano, che ha partecipato all’iniziativa insieme a Brunella Marconi, Segretaria provinciale dello SNALSConfsal di Viterbo e componente del Consiglio regionale e del Consiglio nazionale del sindacato, e agli altri rappresentanti della delegazione territoriale viterbese.

Nel corso della giornata, Brama ha avuto anche l’opportunità di rilasciare un’intervista alla ZDF, principale emittente televisiva pubblica tedesca, raccontando le ragioni della protesta e le difficoltà di chi lavora quotidianamente nella scuola italiana.

«La scuola non può continuare a essere considerata un settore sul quale intervenire attraverso tagli e riduzioni di risorse. Chi ci lavora percepisce stipendi troppo bassi, non adeguati alle responsabilità, al costo della vita e ancora lontani dai livelli retributivi di molti altri Paesi europei.

Ridurre gli organici significa aggravare le difficoltà organizzative, aumentare i carichi di lavoro e rischiare di compromettere la qualità dell’insegnamento e dei servizi offerti agli studenti».

Il calo demografico viene troppo spesso utilizzato come giustificazione per ridurre gli organici e tagliare le risorse destinate alla scuola mentre dovrebbe rappresentare un’opportunità per migliorare il sistema scolastico riducendo il numero di alunni per classe, rafforzando l’inclusione,

personalizzando la didattica e garantendo maggiore attenzione alle esigenze formative di ciascuno studente. Anche il personale ATA, con il lavoro quotidiano di assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, rappresenta una componente indispensabile per il

funzionamento delle istituzioni scolastiche.

«Se concepiamo la scuola come un’azienda, se consideriamo l’istruzione una semplice voce di spesa e riduciamo le risorse destinate alla scuola pubblica senza mettere in discussione quelle destinate al sistema paritario, evidentemente non abbiamo compreso fino in fondo il valore e la funzione della scuola che non è un’impresa che deve produrre utili, ma un presidio fondamentale della democrazia, della cultura e della crescita civile. È il luogo in cui viene custodita, trasmessa e rinnovata la straordinaria eredità culturale italiana. Il nostro Paese è stato un punto di riferimento internazionale per l’arte, la letteratura, la filosofia, la scienza e il sapere. L’Italia è stata un faro di

cultura, conoscenza, diritti e civiltà. Non possiamo rassegnarci a vederlo spegnersi progressivamente per mancanza di investimenti nell’istruzione».

La mobilitazione di Roma ha ribadito una richiesta chiara: fermare la riduzione degli organici e restituire centralità alla scuola pubblica nelle politiche di investimento del Paese. Una battaglia che lo SNALS-Confsal di Viterbo porta avanti da sempre con determinazione, attraverso un

impegno costante a tutela dei lavoratori della scuola, dei loro diritti e della qualità dell’istruzione pubblica, rivendicando risultati concreti e continuando a dare voce a chi ogni giorno vive e sostiene il mondo della scuola.

SNALS Confsal Viterbo, Segretaria provinciale Brunella Marconi