NewTuscia – VITERBO – Un sincero ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici, alle maestre, ai professori e a tutto il personale delle scuole che, con grande professionalità, responsabilità e attenzione, hanno gestito le operazioni di evacuazione degli studenti, mettendo al primo posto la sicurezza dei nostri ragazzi.

Un plauso particolare alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine, intervenute prontamente per garantire la sicurezza, gestire la viabilità e creare percorsi sicuri per consentire l’evacuazione degli edifici scolastici.

In momenti come questi emerge il valore di chi, ogni giorno, lavora con dedizione e spirito di servizio per tutelare la nostra comunità.

Ancora una volta viene dimostrato quanto le Forze dell’Ordine siano fondamentali per la sicurezza delle nostre città e per la serenità delle nostre famiglie. Una presenza indispensabile che merita rispetto, riconoscenza e sostegno concreto.

A tutti loro va il nostro più sincero plauso e un grande grazie per il lavoro svolto.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Comune di Viterbo

Matteo Achilli

Gianluca Grancini

Marco De Carolis

Pietro Amodio

