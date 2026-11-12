NewTuscia – BRUXELLES – La stessa uniforme, il medesimo giuramento, identiche responsabilità. Ma alle donne in uniforme sono garantite davvero le stesse opportunità di crescita professionale e di accesso ai ruoli di responsabilità?

È l’interrogativo posto da Sara Ronconi, sindacalista militare e componente dell’associazione Inner Wheel, in occasione dell’incontro svoltosi al Parlamento europeo di Bruxelles nell’am bito della Gender Equality Week 2026.

A ventisette anni dall’approvazione della legge che ha aperto alle donne l’accesso alle Forze Armate italiane, il percorso compiuto è significativo. Le donne sono presenti nei diversi comparti, partecipano alle missioni internazionali e ricoprono incarichi di responsabilità. Tuttavia, l’uguaglianza formale deve tradursi sempre più in opportunità effettive durante l’intero percorso professionale.

Maternità, genitorialità, conciliazione tra famiglia e servizio, mobilità legata ai trasferimenti, stereotipi culturali e accesso agli incarichi di comando sono questioni che, secondo Ronconi, richiedono attenzione e risposte organizzative adeguate.

«La maternità non può trasformarsi in un elemento penalizzante e la responsabilità genitoriale non può diventare un ostacolo indiretto alla progressione professionale. Servire il proprio Paese e avere una vita familiare non possono essere considerate dimensioni incompatibili», sottolinea Ronconi.

Al centro della riflessione anche il valore della leadership femminile. Non una concessione, né la richiesta di percorsi preferenziali, ma il riconoscimento delle capacità individuali secondo criteri obiettivi e meritocratici.

«Le donne in uniforme non chiedono privilegi né scorciatoie. Chiedono che il proprio valore venga riconosciuto per preparazione, responsabilità, carattere e risultati. Se i doveri sono gli stessi, devono esserlo anche le opportunità».

L’incontro, dal titolo «Leadership delle donne. Talento, responsabilità, opportunità», è stato organizzato dall’On. Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo, con la partecipazione delle eurodeputate Elena Donazzan, Chiara Gemma, Lara Magoni e Mariateresa Vivaldini. Al confronto ha contribuito anche l’avvocato Rosita Ponticiello, Coordinatrice del Dipartimento Pari Opportunità dell’Unione Nazionale delle Camere Civili.

Presenti inoltre Maria Teresa Batistelli, Past President dell’International Inner Wheel Club di Viterbo; Carla Pepponi, Presidente del Soroptimist International, sezione di Viterbo; e Wanda Irene Selva, Presidente della FIDAPA BPW Italy, sezione di Viterbo.

Ronconi ha rivolto un ringraziamento all’On. Antonella Sberna per l’attenzione dedicata alla partecipazione e alla valorizzazione femminile e all’Inner Wheel per l’importante occasione di confronto istituzionale.

Il messaggio conclusivo guarda soprattutto alle nuove generazioni: «Il vero cambiamento non è arrivare da sole, ma contribuire ad aprire la strada a chi verrà dopo. Il giorno in cui una donna chiamata a un incarico di comando non farà più notizia per il proprio genere, ma verrà giudicata esclusivamente per le sue capacità, avremo compiuto un passo decisivo verso una reale uguaglianza».

Perché la stessa uniforme deve custodire la stessa dignità, gli stessi doveri devono accompagnarsi alle stesse opportunità e il merito deve conoscere un’unica misura: quella della competenza.

D.S.