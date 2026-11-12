NewTuscia – ROMA – «Sanità e servizi sociali devono lavorare insieme, perché i bisogni delle persone non possono essere affrontati per compartimenti separati. L’approvazione all’unanimità della legge che istituisce il direttore socioassistenziale nelle ASL del Lazio segna un passo importante in questa direzione, con particolare attenzione alle persone con disabilità, agli anziani non autosufficienti e alle famiglie che affrontano situazioni di fragilità».

Lo dichiara Giulio Zelli, consigliere regionale del Lazio e delegato ai Servizi sociali del Comune di Vetralla, commentando il voto del Consiglio regionale.

«Il presidente Francesco Rocca e l’assessore Massimiliano Maselli – prosegue il consigliere – hanno voluto una figura capace di rafforzare il raccordo tra assistenza sanitaria e interventi sociali. L’unanimità raggiunta in Aula riconosce il valore di un obiettivo che riguarda la qualità della vita dei cittadini: costruire risposte coordinate, evitando che siano le famiglie a dover ricomporre da sole percorsi e competenze differenti».

Il direttore socioassistenziale affiancherà la direzione aziendale, coadiuvando il direttore generale nelle materie di propria competenza, partecipando alla programmazione strategica e garantendo l’attuazione degli obiettivi del Piano sociale regionale. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione pubblicherà il bando per la selezione degli idonei, dai quali i direttori generali potranno scegliere le nuove figure.

«Per la Tuscia, il valore di questa scelta dovrà tradursi in un rapporto più efficace tra ASL, distretti sociosanitari e Comuni. Penso alla continuità dell’assistenza, al sostegno domiciliare e ai percorsi delle persone più fragili: ambiti nei quali il coordinamento tra sociale e sanitario è essenziale».

«Ringrazio il presidente Rocca e l’assessore Maselli per aver portato avanti questo intervento. Ora l’obiettivo è rendere operativa la nuova figura e misurarne l’efficacia sulla capacità di dare risposte più semplici e complete. Non una funzione in più fine a sé stessa, ma uno strumento per avvicinare i servizi alle persone», conclude Zelli.