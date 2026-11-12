NewTuscia – “Ricordiamo un grande giornalista e un amico”. Questo il commento del Comitato 10 Febbraio alla notizia della scomparsa di Toni Capuozzo, che da tempo combatteva contro un tumore.
“Lo avevamo avuto ospite il 15 marzo scorso durante il convegno nazionale di Bari – ricorda Silvano Olmi, presidente del Comitato 10 Febbraio – le sue condizioni di salute non gli consentirono di essere fisicamente presente ma si collegò da remoto.
Ci lasciò una preziosa testimonianza sulle foibe definite un crimine di guerra e una pulizia ideologica, perché vi finirono non solo gli italiani ma anche tutti quegli slavi che non accettavano l’ideologia comunista titina.
Accolse con favore la nostra proposta della costituzione di un albo d’oro delle vittime e propose il recupero dei resti dei nostri connazionali infoibati in Croazia e in Slovenia per dare loro una degna sepoltura.”
Comitato 10 Febbraio