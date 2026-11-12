NewTuscia – FROSINONE – Una visione politica e amministrativa a 360 gradi sull’organizzazione delle autonomie locali per spiegare perché la fine della Legge Delrio sia ormai un passaggio storico fondamentale. Gianluca Quadrini, Vice Segretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà, Consigliere Provinciale e Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone, interviene con decisione nel dibattito sulla riforma del Testo Unico degli Enti Locali, estendendo la sua analisi a tutte le funzioni strategiche dell’ente d’area vasta.

«Esprimo forte soddisfazione per la bozza del Governo relativa alla revisione del Testo Unico degli Enti Locali e al ripristino del suffragio universale per l’elezione dei Presidenti e dei Consigli provinciali», dichiara Gianluca Quadrini. «Come movimento Evoluzione e Libertà sosteniamo con convinzione questo percorso: la Legge Delrio del 2014 si è rivelata un fallimento amministrativo e democratico. Non ha abolito le Province, ma le ha azzoppate, privando i cittadini del diritto fondamentale di scegliere i propri governanti e tagliando linearmente risorse a settori essenziali come la viabilità, l’edilizia scolastica e la tutela ambientale».

Viabilità, Scuole ed Emergenza Ambientale: interventi non più rinviabili

Nel suo intervento, Quadrini rimarca le difficoltà operative che l’ente provinciale deve affrontare quotidianamente:

«Chi amministra i territori tocca con mano ogni giorno gli effetti di quel depotenziamento. I nostri 91 Comuni hanno bisogno di un ente d’area vasta forte e dotato di risorse certe per garantire la manutenzione straordinaria di centinaia di chilometri di strade provinciali e per assicurare istituti scolastici superiori moderni, sicuri ed efficienti. Contestualmente, la tutela del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico e la gestione della transizione ecologica richiedono una governance legittimata dal voto popolare e capace di programmare investimenti di lungo periodo».

Supporto ai Piccoli Comuni e Sviluppo Territoriale

Infine, nella sua veste di dirigente nazionale di Evoluzione e Libertà e amministratore provinciale, Quadrini evidenzia il valore della Provincia come punto di riferimento istituzionale per le amministrazioni locali:

«La Provincia di Frosinone è la naturale casa dei Comuni, soprattutto di quelli più piccoli che spesso faticano ad avere le risorse umane e tecniche necessarie per intercettare bandi ed europei o per gestire stazioni uniche appaltanti. Restituire ai cittadini il diritto di votare i propri rappresentanti provinciali significa riaffermare il valore della democrazia di prossimità, ridando peso politico, autorevolezza ed efficacia operativa alla Ciociaria su scala regionale e nazionale».