NewTuscia – BRUXELLES – “Con l’approvazione in Plenaria della mia relazione sulla promozione agroalimentare, il Parlamento europeo compie un passo importante per rafforzare la competitività delle nostre imprese e sostenere il Made in Europe e il Made in Italy sui mercati internazionali. Un risultato politico significativo che conferma la necessità di investire su uno dei settori strategici della nostra economia, anziché penalizzarlo con nuovi vincoli e tagli alle risorse”. Così in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo, Membro della Commissione Agricoltura e relatore del dossier.

“Il Parlamento – prosegue De Meo – ha indicato con chiarezza le priorità: meno burocrazia, maggiore accesso ai finanziamenti per PMI, organizzazioni di produttori e cooperative e risorse adeguate e stabili per promuovere le nostre eccellenze. Ora la Commissione deve dare seguito a queste richieste, garantendo impegni concreti anche sul piano finanziario e superando ogni discriminazione ideologica nei confronti delle nostre produzioni”.

“L’Europa deve essere al fianco di chi produce, non ostacolarlo. È questa la direzione che abbiamo indicato con il voto di oggi e sulla quale continueremo a lavorare”, conclude De Meo.

On. Salvatore De Meo

Europarlamentare Forza Italia – PPE