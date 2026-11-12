NewTuscia – VITERBO – Il MIT destina 21,2 milioni di euro a quattro interventi per la sicurezza idrica nel Lazio, con risorse per migliorare le infrastrutture di approvvigionamento e le reti irrigue. Un investimento che affronta esigenze diverse del territorio regionale e conferma l’attenzione del ministro Salvini a un tema fondamentale per i cittadini e per il sistema produttivo.

Oltre nove milioni per la provincia di Viterbo: 3,27 milioni per l’integrazione dello schema acquedottistico Le Vene-Bisenzio-Piancastagnaio, gestito da Talete, e 5,98 milioni per migliorare l’efficienza della rete primaria collegata alla diga Elvella, al servizio del sistema gestito dal Consorzio Etruria Meridionale e Sabina.

Si tratta di interventi che interessano due aspetti decisivi per la Tuscia: la disponibilità di acqua potabile e il sostegno alle attività agricole attraverso reti irrigue più efficienti. La sicurezza idrica richiede programmazione e investimenti, perché la disponibilità d’acqua incide direttamente sulla qualità della vita e sulle possibilità di sviluppo dei territori.

Per il Viterbese questi finanziamenti significano poter contare su un approvvigionamento idrico più sicuro e su reti irrigue più efficienti, due condizioni importanti per le famiglie e per le aziende agricole. Ora sarà importante seguire i prossimi passaggi perché i lavori possano partire quanto prima”. Così Andrea Micci, Consigliere Comunale e Segretario provinciale della Lega Viterbo.