NewTuscia – ROMA – “Nella giornata di oggi celebriamo il ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. È una ricorrenza che prende corpo dalla Strage di Nassiriya, in Iraq, il 12 novembre 2003, giorno in cui 19 nostri connazionali, tra militari e civili, furono uccisi in un attentato contro la base militare italiana. Siamo grati a loro e a tutti gli italiani che hanno perso la vita nel tentativo di costruire la pace nei teatri più critici del mondo. Il loro sacrificio rappresenta una testimonianza altissima dei valori di solidarietà, responsabilità e servizio alla comunità internazionale che contraddistinguono il nostro Paese”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni.