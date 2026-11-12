Prosegue a ritmo serrato il programma regionale destinato ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per un trasporto scolastico a zero emissioni e a supporto della vita comunitaria

NewTuscia – ROMA – Con le ultime consegne avvenute nei Comuni di Vacone e Cellere, entra nella sua fase conclusiva il piano promosso dalla Regione Lazio e attuato da Astral Spa per la transizione ecologica della mobilità scolastica nei piccoli centri del territorio.

Con questi ultimi due mezzi, salgono a 31 gli scuolabus elettrici già consegnati sui 38 complessivamente previsti dal programma regionale. Tra i Comuni che hanno recentemente ricevuto i nuovi veicoli dal 13 febbraio, figurano anche Rocca Massima, Castel Nuovo di Farfa, Configni, Lubriano, Orvinio, Filacciano, Cervara di Roma e Sant’Ambrogio sul Garigliano.

L’iniziativa è espressamente rivolta ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, realtà territoriali in cui le distanze quotidiane rappresentano un fattore determinante per le famiglie. L’obiettivo primario è sostenere le amministrazioni locali nell’adozione di minibus e scuolabus elettrici di ultima generazione, abbattendo radicalmente le emissioni inquinanti e riducendo i costi di gestione ed esercizio rispetto ai mezzi tradizionali a combustione.

Oltre a garantire il quotidiano tragitto casa-scuola, i nuovi scuolabus svolgeranno una funzione integrata a beneficio delle comunità locali: al di fuori dell’orario delle lezioni, i Comuni potranno, infatti, impiegarli per accompagnare i bambini in età scolare verso attività ludiche, sportive e ricreative.

«La consegna degli scuolabus elettrici a Vacone e Cellere rappresenta un ulteriore e concreto passo in avanti nel percorso di modernizzazione e sostenibilità che stiamo portando avanti» – dichiara l’Amministratore Unico di Astral Giuseppe Simeone – Sostenere i piccoli Comuni significa garantire servizi essenziali di qualità, vicinanza alle famiglie e tutela dell’ambiente. Con questi mezzi forniamo alle nostre comunità uno strumento efficiente e versatile che accompagna i nostri giovani non solo nel tragitto scolastico, ma anche nelle loro attività pomeridiane e ricreative, educandoli quotidianamente ai valori della mobilità sostenibile».

Il quadro finanziario dell’intervento si è articolato attraverso quattro successive deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio (DGR n. 957/2021, DGR n. 919/2022, DGR n. 988/2022 e DGR n. 675/2023). Astral, in qualità di società in house della Regione Lazio e soggetto attuatore, ha coordinato l’intera procedura: dalla pubblicazione dell’avviso pubblico alla gestione delle graduatorie e alla diretta consegna dei veicoli.

La graduatoria finale, approvata a fine agosto 2022, ha visto l’ammissione di 177 Comuni (singoli o capofila) distribuiti in tutte e cinque le province laziali.

Da oggi, anche per gli studenti e i giovani residenti di Vacone e Cellere, la mobilità elettrica diventa una realtà concreta e quotidiana a servizio del territorio.