Il coordinatore provinciale Massimo Erbetti: “Due giovani, nuove energie e tanta voglia di costruire. Grazie a chi ha lavorato fino a oggi: il Movimento cresce quando sa valorizzare il contributo di tutti”

NewTuscia – VITERBO – Il Movimento 5 Stelle nella provincia di Viterbo guarda al futuro con entusiasmo e fiducia. Con l’elezione di Diana Giacobbi, nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale di Viterbo, e di Nicolò Spreca, eletto alla guida del Gruppo Territoriale Tuscia Sud-Est, si apre una nuova fase di impegno, partecipazione e crescita per la nostra comunità politica.

Due giovani che hanno scelto di mettersi in g ioco, assumendosi la responsabilità di rappresentare e coordinare realtà territoriali importanti. Una scelta che merita di essere riconosciuta e sostenuta, soprattutto in un tempo in cui troppo spesso si raccontano le nuove generazioni come distanti dalla politica e dalla partecipazione.

Voglio innanzitutto rivolgere un ringraziamento sincero ai rappresentanti uscenti. Chi dedica il proprio tempo, le proprie energie e la propria passione a un progetto collettivo merita rispetto e riconoscenza. Il lavoro svolto, le difficoltà affrontate, le iniziative organizzate e i rapporti costruiti rappresentano un patrimonio prezioso che non si disperde con la conclusione di un incarico. Al contrario, costituisce la base sulla quale continuare a costruire.

A Diana e Nicolò rivolgo invece il mio più grande in bocca al lupo. Li attende un compito impegnativo, ma anche una straordinaria opportunità: ascoltare, coinvolgere, creare relazioni, dare spazio alle idee e trasformare la voglia di partecipare in iniziative concrete per i nostri territori.

Vedere due giovani assumersi queste responsabilità è un segnale che considero particolarmente importante. Perché il rinnovamento non si realizza soltanto attraverso le parole, ma quando si creano davvero le condizioni affinché nuove persone possano diventare protagoniste.

Sono convinto che sapranno portare entusiasmo, sensibilità e nuove prospettive, senza perdere di vista il valore dell’esperienza di chi li ha preceduti. Perché il Movimento 5 Stelle non deve essere il luogo in cui qualcuno prende il posto di qualcun altro, ma una comunità nella quale ogni esperienza contribuisce a rendere più forte quella successiva.

Come coordinatore provinciale sarò al loro fianco, così come continuerò a esserlo di tutti i nostri Gruppi Territoriali. Abbiamo davanti sfide importanti e abbiamo bisogno delle energie, delle competenze e della passione di ciascuno.

La politica, quella bella, è fatta soprattutto di persone che scelgono di dedicare una parte della propria vita agli altri, senza chiedere nulla in cambio. È questo lo spirito che vogliamo continuare a coltivare.

A chi ha concluso il proprio incarico va il mio grazie. A chi inizia oggi va tutta la mia fiducia. E a entrambi va l’invito a continuare a camminare insieme.

Perché le persone cambiano, le responsabilità si rinnovano, ma ciò che deve restare è la volontà di costruire, insieme, un futuro migliore per le nostre comunità.

Massimo Erbetti

Coordinatore provinciale Movimento 5 Stelle – Viterbo