A Bruxelles l’incontro «I t4lenti del fut2ro» promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il Parlamento europeo. Nella delegazione degli ITS il presidente Eugenio Stelliferi e la direttrice Eleonora Delmirani

NewTuscia – BRUXELLES – La riforma della filiera formativa tecnologico-professionale, il modello 4+2, è arrivata al Parlamento europeo. Mercoledì 11 novembre, a Bruxelles, il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ha presentata con l’incontro «I t4lenti del fut2ro – Competenze ed eccellenze per la competitività del Paese». Erano presenti europarlamentari di diversi gruppi, rappresentanti della Commissione europea, delle imprese e del mondo della ricerca. In sala anche una numerosa delegazione di ITS Academy da tutta Italia, nella quale c’era la Fondazione ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo con il presidente Eugenio Stelliferi e la direttrice Eleonora Delmirani.

I lavori sono stati aperti dalle vicepresidenti del Parlamento europeo Antonella Sberna e Pina Picierno e dall’ambasciatore d’Italia in Belgio Federica Favi. «Non è una diminuzione favorire la possibilità di un ragazzo di poter seguire un percorso professionale come questo, anzi è una chiave per l’occupazione, è una chiave per il loro futuro», ha detto Sberna. La vicepresidente ha anche salutato in apertura i rappresentanti degli ITS arrivati «dalla mia Tuscia». Picierno ha parlato della conoscenza come leva per rimettere in moto l’ascensore sociale e ha chiesto di tradurre la parola merito «in scelte concrete». Per Favi la riforma stabilisce «un’alleanza stabile tra il sistema di istruzione e formazione con quello produttivo».

Il ministro Giuseppe Valditara ha illustrato il modello. I quattro anni di istituto tecnico o professionale non sono una compressione dei cinque, ma contenuti e didattica nuovi. Il curricolo «viene definito dalla scuola, dall’azienda o dalle aziende che partecipano alla filiera e dall’ITS che è in collegamento». Sugli ITS Academy, il «+2» della filiera, il ministro ha ricordato che l’obiettivo del PNRR era di 11mila nuovi iscritti e che il sistema è arrivato a 41mila. Ha aggiunto che il modello interessa già altri Paesi, dall’Argentina al Nord Africa, e che a Bruxelles viene presentato all’Europa.

Nella sessione dedicata al valore degli ITS Academy, Elisabetta Giustini, consulente del Ministero sulla filiera, ha descritto il laboratorio come uno spazio comune in cui scuola, ITS, imprese e formazione professionale costruiscono competenze insieme.

Il confronto con gli europarlamentari ha toccato le risorse e i territori. Elena Donazzan ha chiesto che il prossimo Fondo sociale europeo garantisca stabilità alla formazione professionalizzante, perché «una scuola non può vivere di incertezza». Benedetta Scuderi ha richiamato i divari tra Nord e Sud e il divario di genere. Salvatore De Meo ha portato il tema dell’agroalimentare, un settore da far conoscere ai ragazzi come percorso tutt’altro che secondario: «oggi l’agricoltore probabilmente andrà in camice e deve avere le competenze digitali, chimiche, linguistiche».

Al tavolo degli stakeholder sono intervenuti:

Mario Nava, direttore generale per l’Occupazione della Commissione europea, sul costo dei giovani che non studiano e non lavorano e sul ruolo del Fondo sociale europeo;

Riccardo Di Stefano, vicepresidente di Confindustria, che ha proposto gli ITS anche come luoghi di formazione continua per i lavoratori;

Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN, che ha raccontato gli accordi con gli ITS per formare tecnici su intelligenza artificiale, sicurezza ed energia e ha chiesto di «non far morire questa iniziativa e potenziarla»;

Guido Torrielli, presidente della rete ITS Italy, che ha chiesto una quota riservata del Fondo sociale europeo per le fondazioni ITS;

Nando Minnella, direttore generale della struttura tecnica della filiera, che ha annunciato una piattaforma digitale per presentare i percorsi 4+2 a partire dal prossimo anno.

L’incontro arriva pochi giorni dopo l’adozione, da parte della Commissione europea, della nuova strategia per l’istruzione e la formazione professionale. Secondo la Commissione, quasi il 60% dell’occupazione nell’Unione richiede competenze di questo tipo.

La presenza della Fondazione a Bruxelles è iniziata la sera di martedì 10 novembre, con l’incontro della delegazione con il ministro Valditara alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea.