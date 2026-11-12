«Basta subire decisioni calate dall’alto. Servono risposte immediate sul piano occupazionale, ambientale e dello sviluppo infrastrutturale»

NewTuscia – FROSINONE – La notizia della cessazione delle attività produttive dello stabilimento Henkel di Ferentino apre una ferita profonda nel cuore manifatturiero della provincia di Frosinone, mettendo a repentaglio il futuro di oltre cento dipendenti diretti e di un intero indotto fatto di piccole imprese, trasporti e servizi collegati. Una scelta improvvisa che rischia di innescare una pericolosa reazione a catena sull’economia del comprensorio e su cui interviene con una presa di posizione articolata l’Ing. Prof. Gianluca Quadrini, consigliere provinciale di Frosinone, presidente della Commissione Ambiente e dirigente regionale di ANCI Lazio.

«L’annuncio della chiusura del sito di Ferentino non può essere derubricato a una normale dinamica di mercato o a una semplice riorganizzazione interna di una multinazionale» – dichiara Gianluca Quadrini –. «Qui siamo di fronte all’ennesimo strappo che colpisce un territorio già segnato da troppi anni di arretramento industriale. Oltre cento famiglie si ritrovano dall’oggi al domani sospese nel vuoto, con la prospettiva di perdere non solo uno stipendio, ma la stabilità e la dignità costruite attraverso decenni di impegno e alta specializzazione».

Secondo il consigliere provinciale, la gravità del momento impone di superare la fase delle analisi per passare immediatamente a una mobilitazione istituzionale concreta, capace di mettere attorno allo stesso tavolo tutti i livelli decisionali, a partire dagli enti di prossimità.

«Nel mio ruolo di dirigente di ANCI Lazio ritengo indispensabile che i Comuni del territorio, guidati dai rispettivi sindaci, facciano sentire con forza la propria voce accanto all’Amministrazione Provinciale» – prosegue Quadrini –. «Gli enti locali sono il primo front-office del disagio sociale: è nei municipi che bussano i lavoratori in difficoltà ed è lì che si misurano le ricadute reali della perdita di reddito sul commercio e sulla tenuta delle comunità. Chiediamo quindi l’apertura immediata di una cabina di regia che coinvolga il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali per inchiodare l’azienda alle proprie responsabilità sociali e verificare ogni margine utile per scongiurare la chiusura o attivare percorsi di reindustrializzazione seria».

Accanto alla battaglia per la salvaguardia dei posti di lavoro, Quadrini accende i riflettori su un nodo strategico legato alla tutela del territorio e alla pianificazione urbanistica e ambientale delle aree industriali.

«Da presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone guardo con estrema attenzione anche a quello che potrebbe accadere all’area produttiva di Ferentino qualora lo stop dovesse confermarsi» – spiega ancora –. «La nostra provincia porta già i segni di troppi stabilimenti dismessi, capannoni abbandonati e siti industriali lasciati all’incuria che, oltre a rappresentare un fallimento economico, si trasformano spesso in criticità ambientali e paesaggistiche complesse da gestire e bonificare. Non possiamo permettere che Ferentino diventi l’ennesima cattedrale nel deserto. Se occorre ripensare il futuro del sito, bisogna farlo subito, puntando su progetti di riconversione sostenibile, economia circolare e insediamenti produttivi innovativi capaci di riassorbire le maestranze».

Infine, un richiamo più ampio alle politiche di sviluppo necessarie per rendere nuovamente attrattiva la provincia di Frosinone ed evitare nuove fughe di imprese.

«Difendere la Henkel significa difendere la vocazione produttiva di tutta la Ciociaria» – conclude Gianluca Quadrini –. «Non basta rincorrere le emergenze quando le serrande stanno già per abbassarsi: serve una visione strategica che punti su infrastrutture moderne, connettività, semplificazione burocratica e incentivi mirati per chi investe e crea occupazione stabile. Su questa vertenza non devono esistere divisioni politiche: la tutela del lavoro, delle famiglie e dell’ambiente viene prima di tutto».

Gianluca Quadrini

Consigliere Provinciale di Frosinone – Presidente Commissione Ambiente

Dirigente Regionale ANCI Lazio