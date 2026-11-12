NewTuscia – VITERBO – Il passaggio del ciclone Charles colpisce duro la Tuscia nella giornata di oggi. Forti raffiche di vento e piogge abbaondanti hanno causato diversi danni e rallentamenti alla viabilità nel capoluogo, costringendo i soccorritori a una serie di interventi per la messa in sicurezza delle strade,

La criticità più rilevante si è registrata in via Tommaso Carletti , nel cuore del centro storico. Una pianta ha ceduto sotto la spinta del vento ed è precipitata sopra una vettura in sosta, proprio nei pressi dell’ingresso del liceo Mariano Buratti . Fortunatamente non si segnalano feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari del Gruppo comunale di protezione civile — mobilitati in città con due squadre operative — insieme agli agenti della polizia locale . Gli operatori hanno provveduto a tagliare il tronco, rimuovere i detriti dalla carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione.

L’ondata di maltempo arriva a pochi giorni dall’avvio del piano di prevenzione coordinato dalla Prefettura di Viterbo . In vista della stagione invernale, il prefetto Sergio Pomponio aveva sollecitato Comuni ed enti gestori a completare la pulizia di strade, cunette, fossi e canali per ridurre il rischio idrogeologico, invitando inoltre i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti.