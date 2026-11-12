La criticità più rilevante si è registrata in via Tommaso Carletti, nel cuore del centro storico. Una pianta ha ceduto sotto la spinta del vento ed è precipitata sopra una vettura in sosta, proprio nei pressi dell’ingresso del liceo Mariano Buratti. Fortunatamente non si segnalano feriti.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari del Gruppo comunale di protezione civile — mobilitati in città con due squadre operative — insieme agli agenti della polizia locale. Gli operatori hanno provveduto a tagliare il tronco, rimuovere i detriti dalla carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione.
L’emergenza non è ancora del tutto rientrata. La Protezione Civile regionale ha infatti prorogato l’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica sulla Tuscia anche per la giornata di domani, venerdì 13 novembre.
Sul fronte istituzionale, non risultano al momento dichiarazioni dirette rilasciate oggi dalla sindaca Chiara Frontini in merito ai danni causati dal vento. A dettare la linea per la gestione dell’emergenza è invece la Prefettura di Viterbo, che proprio alla vigilia di questa ondata di maltempo ha diffuso una nota ufficiale coordinata dal prefetto Sergio Pomponio.
Il ruolo di presidio. Dalla Prefettura assicurano inoltre che l’ufficio “rappresenterà un presidio affinché la risposta all’emergenza sia il più possibile tempestiva e unitaria a tutela della sicurezza delle comunità”.
L’appello ai cittadini. Infine, l’invito rivolto direttamente ai residenti è quello di “adottare, in presenza di condizioni meteorologiche avverse, comportamenti improntati alla massima prudenza”, raccomandando di “seguire gli avvisi di allerta meteo diffusi dai canali ufficiali della Protezione civile regionale e del proprio Comune, e ad attenersi alle indicazioni delle autorità in caso di maltempo”.
Venerdì 13 e sabato 14 novembre. Il cielo resterà irregolarmente nuvoloso con la possibilità di brevi piovaschi sparsi. Le temperature massime toccheranno i 18-19 gradi venerdì per poi scendere intorno ai 14-15 gradi nella giornata di sabato.
Domenica 15 novembre. È atteso un nuovo peggioramento a partire dal pomeriggio, con il ritorno di piogge e rovesci accompagnati da venti in rinforzo.