NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno tratto in arresto in flagranza di reato una cinquantaquattrenne di un comune della Bassa Sabina, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di tentata estorsione ai danni della propria genitrice.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta dall’abitazione dove la donna risiede insieme all’anziana madre. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri sono entrati nell’appartamento e hanno bloccato l’indagata mentre stava perpetrando l’azione delittuosa.

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza è emerso che la donna, attraverso pesanti minacce e il ricorso alla violenza fisica nei confronti della madre, stava tentando di farsi consegnare del denaro contante, finalizzato all’acquisto di sostanze stupefacenti. Ultimate le formalità di rito presso il comando dell’Arma, l’arrestata è stata associata presso la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Rieti, tempestivamente informata dei fatti.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.