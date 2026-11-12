NewTuscia – FERENTINO – Forte preoccupazione e sconcerto da parte delle organizzazioni sindacali a seguito della comunicazione da parte della dirigenza della Henkel di Ferentino riguardante l’intenzione di cessare le attività produttive dello stabilimento.

La notizia è stata notificata al coordinatore territoriale UILTEC Alessandro Neccia e Davide Favoriti Segretario Femca Cisl. Un annuncio arrivato inaspettatamente prima dell’incontro del CAE (Comitato Aziendale Europeo), che era già stato programmato per il prossimo 17 del mese.

La decisione aziendale mette a rischio il futuro di 126 lavoratori e delle rispettive famiglie.

“Si tratta di una notizia che ci sconvolge e ci preoccupa enormemente – dichiarano i rappresentanti sindacali – e al momento non conosciamo i dettagli dei piani dell’azienda né le modalità con cui intende gestire questo annuncio di stop alla produzione. La notizia si sta già diffondendo tra i lavoratori e le RSU, generando un clima di grande tensione e incertezza sul futuro lavorativo di ciascun dipendente“.

I sindacati annunciano l’intenzione di attivarsi immediatamente a tutela dell’occupazione: “Siamo pronti ad allarmare le istituzioni locali e il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per fare chiarezza e verificare ogni margine di intervento. Metteremo in campo tutte le forze e gli strumenti sindacali a nostra disposizione per difendere e sostenere i lavoratori coinvolti. È inevitabile che una comunicazione di questa portata generi grande apprensione. Dietro i 126 posti di lavoro ci sono persone, famiglie e progetti di vita che oggi rischiano di essere messi in discussione. Non possiamo lasciare che questa situazione venga affrontata senza un confronto immediato e senza risposte chiare. I lavoratori della Henkel di Ferentino meritano attenzione, rispetto e garanzie sul proprio futuro“.