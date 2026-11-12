NewTuscia – ROMA – “Ventuno milioni e mezzo di euro per l’efficientamento energetico degli immobili ATER a Guidonia: un risultato concreto e storico per le nostre famiglie, frutto della partecipazione al bando dello scorso anno e della stretta collaborazione istituzionale tra enti”.

Lo dichiara Laura Cartaginese, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale del Lazio.

“Grazie alla fondamentale sinergia tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lazio – attraverso il lavoro del Presidente Francesco Rocca e dell’Assessore alle Politiche Abitative Pasquale Ciacciarelli – e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), siamo riusciti a ottenere risorse ingenti che cambieranno il volto dell’edilizia residenziale pubblica della città – prosegue Cartaginese –. I lavori sono già stati appaltati e, non appena il GSE procederà con l’erogazione del finanziamento, potranno prendere ufficialmente il via”.

Gli interventi previsti garantiranno una ristrutturazione integrale degli edifici interessati, tra cui quelli del quartiere di Campo Limpido: dal rifacimento di facciate, tetti e infissi fino all’installazione di pannelli solari, nuove centrali termiche e impianti con pompe di calore di ultima generazione, assicurando così riscaldamento invernale e raffrescamento estivo. Al termine delle opere, gli immobili raggiungeranno la classe energetica A+, diventando quasi totalmente autonomi sotto il profilo energetico.

“La prossima settimana, presso il Comune di Guidonia, presenteremo e ufficializzeremo nel dettaglio il cronoprogramma e i singoli interventi, fabbricato per fabbricato – conclude la Capogruppo della Lega –. Un passo decisivo che si affianca all’impegno quotidiano per la vivibilità dei quartieri, come dimostra anche la recente inaugurazione del nuovo parco dedicato ai bambini realizzata insieme all’Amministrazione comunale. Continuiamo a lavorare con concretezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Guidonia”.