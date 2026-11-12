NewTuscia – ROMA – Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno tratto in arresto in flagranza di reato una persona, con il sequestro di oltre 11 chilogrammi di cocaina, 200 grammi di hashish e circa 13 mila euro in denaro contante.

Si tratta di un’ulteriore operazione svolta sul territorio capitolino e scaturita dall’iniziativa di una pattuglia delle Fiamme Gialle impegnata nel territorio di Castelverde, nella zona est della Capitale, nel dispositivo di presidio permanente di controllo economico del territorio capitolino, di contrasto alla criminalità e ai traffici illeciti.

I militari hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo un cittadino italiano, residente a Roma, di circa sessant’anni che ha mostrato da subito un atteggiamento di particolare nervosismo. Alla luce degli esiti delle prime verifiche sul conto del soggetto, anche attraverso l’ausilio delle risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati, i Finanzieri hanno approfondito il controllo sottoponendo l’autoveicolo a perquisizione.

Le operazioni consentivano di individuare due doppifondi realizzati sotto i sedili anteriori del mezzo, accessibili attraverso l’uso di un telecomando, nei quali erano occultati n. 10 panetti di cocaina, n. 2 panetti di hashish e una cospicua somma di denaro contante. Inoltre, le successive perquisizioni eseguite presso un appartamento nella disponibilità del soggetto facevano rinvenire ulteriori mazzette di denaro contante (banconote dal taglio di 50 euro), consentendo il sequestro della somma complessiva di 12.800 euro.

All’esito delle attività, come disposto dalla Procura della Repubblica di Roma, il soggetto veniva tratto in arresto in flagranza di reato e associato presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.

Un nuovo sequestro operato dalle Fiamme Gialle capitoline che ha permesso di intercettare un importante quantitativo di sostanza stupefacente prima che venisse venduto nelle piazze di spaccio della Città metropolitana di Roma, dove avrebbe potuto fruttare all’organizzazione delinquenziale profitti illeciti stimati in oltre 2 milioni di euro.

L’attività di contrasto ai traffici illeciti e, in particolare della droga, oltre a rivestire un ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza e della salute pubblica assume una significativa rilevanza sotto il profilo economicofinanziaria, in quanto mira a colpire le disponibilità patrimoniali e le risorse economiche illecite generate dai circuiti criminali, privando i sodalizi dei relativi profitti da reinvestire in ulteriori acquisti di droga o in attività economico finanziarie tese ad inquinare l’economica legale.

In tale contesto, si colloca il più ampio dispositivo operativo della Guardia di Finanza che sviluppa un’azione di contrasto sistematica e trasversale volto a colpire l’intera filiera illecita: dai canali di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze stupefacenti alle attività di spaccio, fino all’individuazione dei proventi criminali e al contrasto delle successive operazioni di riciclaggio e reimpiego nel sistema economico legale.

Tali attività di controllo rappresentano inoltre uno strumento essenziale di presidio della legalità e si sviluppano, sul territorio della provincia e della Capitale, nel più ampio quadro del rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità definito nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, su indicazione del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, con particolare attenzione ai fenomeni di illegalità che incidono sulla sicurezza urbana e sulla tutela del tessuto economico e sociale della Città. Si evidenzia che l’attività è nella fase delle indagini preliminari e che, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e in attesa di giudizio definitivo, nei confronti degli indagati vige la presunzione di non colpevolezza.