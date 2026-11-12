NewTuscia – VITERBO – “Esprimo apprezzamento per l’incremento di ulteriori 3 milioni di euro del Fondo per la sicurezza urbana, che porta a 57 milioni di euro le risorse complessivamente stanziate per il 2026. Un intervento del Governo Meloni che conferma l’attenzione verso i territori e il sostegno concreto alle amministrazioni comunali. A Viterbo sono destinati 54.526,19 euro”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

“Le risorse potranno essere impiegate per rafforzare le attività delle Polizie locali, attraverso straordinari, indennità e nuove dotazioni tecnologiche, ma anche per migliorare l’illuminazione pubblica, promuovere iniziative nelle scuole contro bullismo e cyberbullismo e sostenere progetti di prevenzione del disagio e inclusione sociale. Si tratta di strumenti concreti a disposizione dei Comuni per rendere le città più sicure e vivibili. La sicurezza urbana è una priorità che richiede attenzione costante e interventi mirati: con questo provvedimento il Governo mette a disposizione degli enti locali ulteriori risorse per rispondere alle esigenze delle comunità”, conclude Rotelli.