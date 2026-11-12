Come riportato dai consiglieri di opposizione, le dichiarazioni del Sindaco Baccini sulla valorizzazione dello spazio non cancellano le responsabilità politiche di una gestione sbagliata, che ha visto anche un dispiegamento di forze di polizia senza precedenti e l’allontanamento di diverse persone, senza alcuna rassicurazione.
Questo clima di tensione, alimentato anche dall’Amministrazione comunale, non è mai appartenuto alla comunità locale. Ci aspettiamo risposte chiare e atti che attestino le reali motivazioni di questo intervento”.
Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd