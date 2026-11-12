NewTuscia – VITERBO – Si è svolto ieri, 11 novembre, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi della Tuscia, l’incontro “Economia circolare: dalla depurazione alla rinascita”, dedicato alla gestione dei fanghi di depurazione, al riutilizzo delle acque e alle prospettive dell’economia circolare.

A moderare i lavori è stato il professor Andrea Colantoni, direttore del CIRDER UNITUS, che ha portato anche i saluti della Rettrice Tiziana Laureti, impegnata in altri contesti istituzionali.

Il professor Enrico Maria Mosconi, ordinario dell’Università della Tuscia e portavoce nazionale AICQ – ETS, collegato dal Politecnico di Torino, ha aperto il confronto richiamando la necessità di approfondire la gestione e il trattamento delle acque e di pensare alla circolarità fin dall’origine dei processi.

L’ingegner Giancarlo Daniele, responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO n. 1 Lazio Nord – Viterbo, ha portato il saluto del presidente Alessandro Romoli, assente per impegni istituzionali, soffermandosi sulla necessità di un nuovo approccio al riutilizzo delle acque reflue e di un quadro normativo adeguato.

Il saluto di Talete

L’Amministratore Unico di Talete, Raffaella Graziotti, ha ringraziato organizzatori e relatori, portando il saluto dell’intera struttura aziendale.

Insediatasi recentemente alla guida della società, Raffaella Graziotti ha ricordato l’entusiasmo con cui sta affrontando il nuovo incarico e ha auspicato che la collaborazione con il mondo universitario possa proseguire e rafforzarsi. Un rapporto importante per Talete, perché depurazione, sostenibilità, innovazione e formazione riguardano direttamente il lavoro quotidiano del gestore del servizio idrico.

Fabio Turco, direttore di FORMEDIL Viterbo, ha illustrato il percorso formativo sviluppato nell’ambito del progetto finanziato attraverso un bando FONSERVIZI, richiamando le esperienze sull’ecoprogettazione, TaleteSmart e sui temi ESG.“Investire in formazione significa credere nel territorio”, il messaggio del suo intervento.

Mario D’Angelo, direttore di FONSERVIZI, ha evidenziato il ruolo della formazione nelle aziende dei servizi essenziali e l’importanza di progettare bene iniziative di questo tipo.

A presentare il progetto è stata Antonella Salvatori, che ne ha curato direttamente l’elaborazione, illustrando la collaborazione tra FORMEDIL Viterbo, CIRDER UNITUS, Talete e SEA Tuscia.

Con Beatrice Celletti, ESG Manager di Eco.gamma S.r.l., il confronto si è concentrato sulla gestione dei fanghi di depurazione, che nel rispetto della normativa possono offrire anche possibilità di recupero e valorizzazione.

“Dalla depurazione alla rinascita” sintetizza il senso dell’incontro: mettere insieme ricerca, formazione e l’esperienza di chi, come Talete, gestisce ogni giorno il servizio idrico sul territorio.