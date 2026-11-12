NewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un piano di controlli economico-finanziari e del territorio nell’area del Colosseo e dei Fori Imperiali e di Colle Oppio.

Il dispositivo, pianificato per tutelare i consumatori, contrastare l’illegalità economico-finanziaria e innalzare la sicurezza urbana, ha passato al setaccio il cuore archeologico della Capitale, meta quotidiana di migliaia di visitatori.

L’obiettivo del piano è stato quello di colpire in modo mirato la contraffazione, il lavoro sommerso, l’evasione fiscale e l’abusivismo nel settore dei trasporti turistici, fenomeni particolarmente insidiosi in un’area a forte vocazione ricettiva e commerciale.

Nel complesso, il dispositivo ha consentito di effettuare 58 interventi mirati nei confronti di minimarket, esercizi commerciali, venditori ambulanti, operatori del trasporto turistico, distributori di carburante e sale giochi.

Le attività sono state eseguite dai militari del I Gruppo Roma e dei Reparti capitolini, con il supporto specialistico dei “Baschi Verdi”, di unità cinofile e di un elicottero del Reparto Aeronavale di Civitavecchia.

Sul fronte del contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, i 7 interventi eseguiti hanno portato al sequestro di complessivi 58.684 articoli.

Nel dettaglio, 32.907 articoli — tra capi d’abbigliamento riportanti i noti marchi contraffatti Gucci, Louis Vuitton e Burberry, nonché orologi, batterie e auricolari recanti il logo Apple — sono stati sottoposti a sequestro penale per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio e ricettazione, con il conseguente deferimento dei responsabili alla competente Autorità Giudiziaria.

Ulteriori 25.777 prodotti e generi di consumo sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per violazioni al Codice del Consumo, poiché privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore.

La commercializzazione di tali prodotti costituisce un danno per gli operatori economici regolari e un rischio per la salute pubblica, poiché la merce priva di certificazioni sfugge ai controlli di filiera e di sicurezza.

Sul fronte del contrasto all’evasione fiscale e della tutela del commercio regolare, l’attività ha registrato un tasso di irregolarità pari al 50%: su 38 controlli in materia di registrazione dei corrispettivi eseguiti nei confronti di 20 soggetti, 19 si sono conclusi con una contestazione.

La verifica del rispetto delle regole ha interessato anche l’economia sommersa. Nel corso di 6 controlli in materia giuslavoristica, le Fiamme Gialle hanno individuato 2 lavoratori totalmente in nero, impiegati in assenza di regolare contratto e delle relative coperture contributive e assicurative, e altri 3 lavoratori irregolari.

Nel comparto dei servizi turistici, i Finanzieri, operando in stretta collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale, hanno controllato 6 golf car adibite all’accompagnamento dei visitatori nell’area archeologica.

Gli accertamenti, mirati a contrastare l’abusivismo e a verificare il rispetto delle regole di mercato, hanno permesso di riscontrare irregolarità su tutti i veicoli ispezionati, tra cui l’esercizio abusivo delle professioni turistiche e del trasporto non di linea.

Dal sovraffollamento a bordo all’abusivismo, il quadro emerso dai controlli è variegato: due golf car viaggiavano con un numero di passeggeri superiore a quello consentito dall’omologazione, una circolava senza documenti e un’altra operava fuori dal percorso autorizzato. I militari hanno inoltre scoperto un servizio di noleggio con conducente (NCC) e una guida turistica entrambi privi di autorizzazione.

Violazioni al Codice della Strada e alle normative regionali di settore che, oltre a generare concorrenza sleale, mettono a rischio la sicurezza stradale e l’incolumità stessa dei turisti trasportati.

Parallelamente, i militari hanno sottoposto a verifica gli impianti di distribuzione stradale di carburante della zona per accertare il rispetto degli obblighi di trasparenza sulla pubblicità dei prezzi esposti al pubblico e la regolarità delle comunicazioni al MIMIT; i controlli si sono conclusi senza rilevare irregolarità.

Completa il quadro operativo il controllo di 1 sala slot, risultata irregolare per violazioni dell’art. 110 del T.U.L.P.S., con sanzioni elevate per complessivi 8.710,40 euro.

L’azione ispettiva in questo comparto risponde all’esigenza di presidiare la legalità nella filiera del gioco pubblico, tutelando le fasce più vulnerabili della popolazione attraverso il contrasto al gioco minorile e alla diffusione della ludopatia.

L’intervento si inquadra nel ruolo specifico della Guardia di Finanza, unica forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, quale presidio permanentemente orientato al contrasto dell’evasione fiscale e dell’illegalità economica, alla tutela del mercato dei beni e dei servizi e alla salvaguardia dei consumatori, al fine di garantire la leale concorrenza e proteggere il tessuto produttivo sano della collettività.

In tale prospettiva, l’attività si traduce nel rafforzamento della sicurezza urbana e del presidio del territorio a contrasto dei fenomeni di illegalità nelle aree a maggiore densità urbana e turistica, in attuazione delle decisioni ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (C.O.S.P.), su indicazione del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini.

Si precisa che i procedimenti penali vertono nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone deferite e sottoposte a indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.