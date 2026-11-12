NewTuscia – CANINO – Un violento boato ha squarciato il silenzio della notte a Canino, svegliando di soprassalto decine di residenti. Intorno all’1:30 di notte, tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre, una banda di malviventi ha preso di mira la filiale della Banca di Credito Cooperativo di Roma , situata al civico 11 di via Tuscania, facendo esplodere lo sportello automatico per impossessarsi del denaro custodito all’interno.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i banditi avrebbero agito con estrema rapidità. Dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’istituto di credito per raggiungere lo sportello dall’interno, hanno piazzato e innescato una carica esplosiva. La deflagrazione non solo ha sventrato il bancomat, ma ha anche provocato ingenti danni alla struttura che ospita la banca, generando una densa colonna di fumo grigio notata subito dopo dai residenti affacciatisi alle finestre.

Una volta recuperati i contanti — un bottino stimato al momento tra i 15mila e i 20mila euro , ancora in fase di esatta quantificazione — i ladri si sono dileguati a bordo di un’automobile facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Sul luogo del colpo sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri , che hanno transennato l’area, effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della banca e delle strade limitrofe per ricostruire il percorso di fuga dell’auto utilizzata dalla banda.

L’episodio riporta alta l’allerta sicurezza in tutta la Tuscia. Quello di Canino è infatti il secondo assalto con esplosivo a uno sportello bancomat messo a segno nel Viterbese nel giro di meno di due settimane: nella notte tra il 30 e il 31 ottobre scorsi, con modalità pressoché identiche, era stato fatto saltare in aria lo sportello della Banca Lazio Nord in via Caduti del Lavoro a Caprarola.