NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Presentato ieri a Viterbo dal già sen. Gerardo Labellarte delegato al tavolo nazionale del Campo Largo del Centrosinistra, il progetto AVANTI TUSCIA.

Tale iniziativa, ha spiegato Labellarte, è la derivazione locale di AVANTI ITALIA-Psi che collabora con il PATTO CIVICO, +EUROPA , vari Sindaci e amministratori provinciali e regionali e chiaramente con tutto il CENTRO SINISTRA ( PD,M5S,AVS,IV,+UNO ecc.)

Tra gli invitati che sono intervenuti, diversi dirigenti e quadri delle associazioni di categoria,del commercio e turismo, dell’ artigianato, dell’ associazionismo e volontariato, dei sindacati, della sanità, delle ferrovie e trasporti,dell’ agricoltura, della ristorazione e produzioni alimentari, dei consumatori,delle banche e finanziarie, dell’ informatica e digitalizzazione, del settore immobiliare e della casa .

Presenti anche rappresentanti dei giovani, delle donne e dei pensionati.

Nel dibattito si è parlato delle varie problematiche sociali,politiche ed economiche dei giovani, delle famiglie e delle imprese, come il caos scuola(allarmi bomba),la mancanza di sicurezza, il carovita,la mala e tarda sanità, il caro carburanti e bollette, la grave crisi dell’agricoltura e dei trasporti, il caro casa ed affitti.

Al termine della riunione si è deciso all’ unanimità di organizzare un gruppo di lavoro con incarichi specifici per divulgare in ogni comune il progetto AVANTI TUSCIA e partecipare,dando il proprio apporto di esperienza pluriennale di chi vive e lavora giornalmente con i cittadini,imprese ed enti sui problemi , al tavolo provinciale di Viterbo e della Regione Lazio del Campo Largo del Centro Sinistra, per costruire insieme un valido programma politico per tutti.

AVANTI TUSCIA