“La responsabilità nell’IA. Tecnologia e umanità tra rischi, limiti e possibilità” con Padre Marco Staffolani ed Emanuel Mazzilli

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Qual è il confine tra progresso tecnologico e responsabilità umana nell’era dell’Intelligenza Artificiale?

A questa domanda, centrale per il nostro presente e il nostro futuro, cercherà di rispondere l’incontro pubblico dal titolo “La responsabilità nell’IA. Tecnologia e umanità tra rischi, limiti e possibilità”, in programma venerdì 13 novembre alle ore 18:00 presso l’Istituto San Pietro, Viale Armando Diaz 25, Viterbo.

A confrontarsi sul tema saranno Padre Marco Staffolani ed Emanuel Mazzilli, quest’ultimo in collegamento diretto dalla California.

I protagonisti: Padre Marco Staffolani è ingegnere e religioso dell’ordine dei Passionisti. Dottore in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense, ricopre attualmente il ruolo di assistente alla cattedra di Teologia Fondamentale presso lo stesso Ateneo.

Emanuel Mazzilli è un ingegnere informatico che vive e lavora nella Silicon Valley presso Saga AI Labs, dove guida il team di infrastruttura per l’inferenza e i dati, occupandosi direttamente del funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di approfondimento per la cittadinanza, gli studenti e gli addetti ai lavori, per comprendere non solo come funzionano gli algoritmi che stanno trasformando la società, ma soprattutto come orientarne lo sviluppo nel rispetto dell’uomo.

L’iniziativa è promossa con il contributo e la collaborazione del gruppo Meic-Lo Studiolo, dell’associazione culturale Articolo 3 di Viterbo e l’Istituto Teologico San Pietro (ITSP) di Viterbo.