​NewTuscia – ROMA – Astral Spa comunica che, a partire da lunedì 16 novembre 2026, entreranno in vigore alcuni aggiornamenti al Programma di esercizio dell‘Unità di Rete 11 (UdR 11) – Sud Pontino. Le modifiche, approntate a seguito del confronto con le amministrazioni comunali, sono state studiate per adeguare i tracciati alle verifiche sulla viabilità locale e ottimizzare gli orari delle corse.

​«Questi affinamenti nascono dal monitoraggio sul campo e dall’ascolto costante del territorio, con l’obiettivo prioritario di rendere il servizio aderente alle reali esigenze dell’utenza» – dichiara Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa – «Gli interventi sui percorsi a Terracina, Sabaudia e Sonnino per superare criticità di viabilità, così come la rimodulazione degli orari richiesta dai comuni di Pontinia, San Felice Circeo e Minturno, con particolare attenzione alle fasce scolastiche, dimostrano la nostra volontà di offrire un trasporto pubblico locale sempre più puntuale, sicuro e vicino alle necessità quotidiane di studenti e cittadini».

​Tutti i nuovi orari e i percorsi aggiornati sono già consultabili sul portale dedicato udr11.astralspa.it, selezionando la data di avvio del servizio (16 novembre 2026).