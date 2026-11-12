NewTuscia – ROMA – Si è svolto mercoledì 11 novembre 2026, a Roma presso la sede della Regione Lazio, un incontro tra una delegazione dell’ Associazione Medici per l’Ambiente- ISDE rappresentata dalla dottoressa Laura Reali, presidente della sezione ISDE di Roma e del Lazio e dalla dottoressa Antonella Litta, referente nazionale per le problematiche di inquinamento delle acque ad uso umano e la dottoressa Luisa Ciambella, responsabile della Struttura Servizio Documentazioni.

L’incontro che fa seguito a diversi incontri sempre sullo stesso tema e già avuti con gli assessorati all’Ambiente e ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, e con il vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Panunzi, si è nuovamente focalizzato sulla necessità di sperimentare sui territori interessati la soluzione frutto della ricerca scientifica italiana del CNR e dell’Università della Calabria.

Il lavoro scientifico che mostra struttura e modalità di funzionamento di questa particolare membrana è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Water (F. Galiano et al., Arsenic water decontamination by a bioinspired As-sequestering porous membrane. Nature Water, Volume 2, 2024, 350– 359).

Per mezzo di uno speciale liquido ionico, la membrana lega in modo selettivo l’arsenico (sia trivalente che pentavalente), abbattendolo di oltre il 99% in soluzioni modello. Funziona a bassa pressione, con minimi consumi energetici e senza privare l’acqua dei minerali preziosi per l’organismo

Come evidenziato dalla dottoressa Reali e dalla dottoressa Litta, questa tecnologia permetterebbe di tagliare i costi di gestione degli impianti e rappresenterebbe un intervento cruciale di prevenzione sanitaria nell’Alto Lazio e in diverse aree delle province di Roma e Latina. L’esposizione cronica all’arsenico è infatti legata a gravissime patologie, con rischi documentati anche al di sotto dell’attuale limite di legge di 10 microgrammi/litro ( https://www.isde.it/wp-content/uploads/2025/02/Litta-Ghirga-Mocci_articolo-AS.pdf).

La dottoressa Ciambella ha mostrato grande attenzione per questo innovativo sistema di abbattimento dell’arsenico nelle acque ad uso potabile e si attiverà tempestivamente perché si passi alla fase di sperimentazione a livello territoriale.

L’Associazione medici per l’ambiente – ISDE esprime apprezzamento per la rinnovata apertura e l’attenzione da parte della Regione, auspicando finalmente un rapido avvio della sperimentazione di questa tecnologia innovativa, nell’interesse di tutte le popolazioni esposte e per una prevenzione sanitaria concreta ed efficace a tutela della salute pubblica.

Nota per la stampa a cura dell’Associazione Medici per l’Ambiente- ISDE Sezione di Roma e Regione