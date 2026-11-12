Firmata l’intesa quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Dopo una lunga trattativa durata quasi diciotto ore, questa mattina in Confindustria è stato siglato tra Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni datoriali, l’Ipotesi di “Accordo Quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva”.

Accordo storico tra sindacati e imprese: firmata l’intesa quadro su salari, contratti e rappresentanza

Dopo una trattativa-fiume durata quasi 18 ore nella sede di Confindustria a viale dell’Astronomia, Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni datoriali hanno sottoscritto nella mattinata del 12 novembre un’ipotesi di accordo quadro destinata a ridefinire le relazioni industriali in Italia.

Tra i firmatari, oltre a Confindustria, figurano Confcommercio, le organizzazioni dell’artigianato e della cooperazione.

L’intesa interviene su quattro pilastri: rappresentanza, assetti contrattuali, salari e contenuti della contrattazione collettiva. A questi si aggiungono specifici capitoli dedicati a salute e sicurezza sul lavoro, formazione continua e partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Uno dei punti più rilevanti riguarda il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni. L’accordo prevede procedure più stringenti per il rinnovo dei contratti nazionali: le piattaforme sindacali dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza e le controparti dovranno rispondere entro un mese dall’apertura del confronto. Sono inoltre previsti meccanismi di verifica degli scostamenti inflattivi e tutele economiche in caso di ritardo nei rinnovi contrattuali.

Altro capitolo centrale è quello della certificazione della rappresentanza sindacale e datoriale. L’obiettivo dichiarato dalle parti è contrastare il fenomeno dei cosiddetti “contratti pirata”, attraverso criteri condivisi per misurare il peso effettivo delle organizzazioni firmatarie e garantire la legittimazione dei soggetti che siedono ai tavoli negoziali.

La firma della pre-intesa su Accordo Interconfederale. Foto: Il Diario del Lavoro .

Al tavolo erano presenti, tra gli altri, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri e il vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria Maurizio Marchesini.

Tutti lo definiscono un accordo «storico», una «rivoluzione nelle relazioni industriali del Paese»: dopo mesi di trattative ed una maratona iniziata ieri a mezzogiorno e terminata stamattina dopo le 5 Cgil, Cisl e Uil hanno siglato con 13 organizzazioni di impresa la preintesa sul nuovo accordo interconfederale che aggiorna le regole su salari, contratti, partecipazione e rappresentanza.

Le regole oltre al rinnovo dei contratti vanno dal recupero del potere d’acquisto dei salari fino alla misurazione e certificazione del peso delle sigle, sindacali e datoriali, per contrastare gli accordi pirata. Completano l’intesa i capitoli su salute e sicurezza, su formazione e su partecipazione.

Oltre a Confindustria il testo porta la firma dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Confcooperative, Legacoop, Agci, Confetra e Confservizi.

«E’ un accordo fondativo, nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana», commenta la leader Cisl Daniela Fumarola, segnalando che questo accordo è stato «da sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti aspro fra mondi diversi. Mentre l’Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. E’ un atto di responsabilità verso il Paese».

Come cambia la busta paga

1. Il primo risultato è nelle buste paga. L’intesa definisce i contenuti del trattamento economico minimo, il Tem, e del trattamento economico complessivo, il Tec. Ma soprattutto i contratti si rinnovano alla scadenza: le piattaforme arrivano sei mesi prima, la risposta entro un mese, e la trattativa si apre subito.

2. Se i prezzi corrono più del previsto, la differenza si recupera con verifiche periodiche e resta acquisita. Quando il rinnovo tarda scatta una tutela obbligatoria legata al recupero dell’inflazione. «Non é indicizzazione, é contrattazione: rinviare non converrà più’ a nessuno», spiega la numero uno della Cisl.

3. Il contratto nazionale resta il perno e la contrattazione decentrata arriva in territori e distretti, fino alle imprese più piccole. Salvo diverse pattuizioni le nuove regole varranno per i contratti che scadono dopo il primo luglio 2027.

Partecipazione regola condivisa

La partecipazione, entrata nell’ordinamento con la legge di iniziativa popolare voluta dalla Cisl, diventa regola condivisa fra le parti, dal confronto preventivo sull’intelligenza artificiale alle commissioni paritetiche. La formazione è un diritto universale, che segue la persona quando cambia azienda o mestiere. In materia di salute e sicurezza è riconosciuta la contrattazione collettiva quale strumento privilegiato per la prevenzione anche attraverso la pariteticità e la formazione, contrastando con forza ogni forma di bilateralità pirata.

Si «pesano» tutte le sigle

La scelta di misurare la rappresentanza, con iscritti e voti per i sindacati e lavoratori coperti dai contratti per le imprese, permetterà poi di individuare in ogni settore il contratto di riferimento, parametro del salario giusto, e di battere i contratti pirata che abbassano paghe e diritti.

Per i sindacati il sistema per misurare e certificare la rappresentanza d’ora in poi si baserà sul mix tra iscritti e voti, secondo il sistema già in vigore da tempo in tutto il pubblico impiego. Per le imprese, invece, vengono indicati una serie di criteri qualitativi, tra cui la storicità dell’organizzazione, e quello quantitativo che fa riferimento ai dati Inps-Uniemens relativi al numero degli addetti contrattualizzati.

Oltre a questo è previsto che si possa votare, in tutti i luoghi di lavoro, per la costituzione delle Rsu, anche se a chiederlo è almeno il 30%+1 delle lavoratrici e dei lavoratori.

Più in dettaglio le parti si impegnano «a sottoscrivere o integrare, entro il mese di dicembre 2026, accordi interconfederali» per definire le modalità precise di misurazione della rappresentanza sindacale nei diversi ambiti datoriali, tenendo conto anche della natura giuridica delle imprese.

Per il sistema di welfare, previsto dai contratti collettivi nazionali è invece previsto che le prestazioni a carico dei datori di lavoro dovranno essere universali, esigibili ed economicamente quantificabili.

Ora consultazioni e poi la firma definitiva

Il nuovo accordo interconfederale sarà formalmente firmato il 14 dicembre, fanno sapere i sindacati spiegando che nei prossimi giorni partiranno differenti forme di consultazione all’interno delle varie organizzazioni.

«Abbiamo siglato un’intesa storica, dopo una delle trattative più lunghe e difficili della storia sindacale, destinata a rivoluzionare il sistema delle relazioni industriali: si sono gettate le basi per generare una crescita salariale e per smantellare i contratti pirata» ha commentato il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri secondo il quale dopo le varie consultazioni verrà chiesto a governo di recepire l’intesa: «sarebbe questo il presupposto per l’attuazione, a distanza di ottant’anni, dell’articolo 39 della Costituzione, in merito alla certificazione della rappresentanza e al riconoscimento pubblico del ruolo contrattuale del Sindacato. Un fatto epocale che genererà giustizia sociale, crescita ed efficienza economica».

Per il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli la firma dell’intesa rappresenta «Un atto di grande responsabilità che certifica il ruolo imprescindibile delle organizzazioni maggiormente rappresentative e dei sindacati per modernizzare i contratti e far crescere i salari e, quindi, sostenere i consumi. Al Governo – aggiunge – riconosciamo di aver creduto da subito in questo ambizioso obiettivo non esercitando la delega e non intervenendo sul salario minimo».

Governo soddisfatto

Per il presidente del Cnel Renato Brunetta l’intesa raggiunta tra le parti sociali rappresenta «una giornata storica per le relazioni industriali». «Accordo storico» lo definisce anche la ministra del Lavoro Marina Calderone segnalando «il valore del dialogo tra le parti sociali. Segna – aggiunge – l’avvio di una nuova stagione per le relazioni industriali e la contrattazione.

La scelta del governo di rinunciare all’esercizio della delega su retribuzioni e contrattazione collettiva e l’introduzione del Salario Giusto con il decreto primo maggio hanno contribuito a creare le condizioni per un’intesa importantissima per il Paese».