NewTuscia – GROTTAFERRATA – Sarebbero stati individuati tutti i minorenni coinvolti negli episodi di violenza verificatisi nei giorni scorsi a Grottaferrata. Attualmente, gli aggressori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria Minorile. A renderlo noto è il Comando dei Carabinieri di Grottaferrata, che ha gestito tempestivamente l’accaduto.

Il Comune di Grottaferrata ringrazia il Comando dei Carabinieri per il lavoro svolto a tutela della legalità e della sicurezza pubblica, esprimendo la propria vicinanza alla famiglia del giovane aggredito.

Si invita la cittadinanza a segnalare qualsiasi episodio analogo o eventuali attività illecite sempre utilizzando i canali preposti, ovvero telefonando al numero unico per le emergenze – 112.