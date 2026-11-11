NewTuscia – VIGNANELLO – Riceviamo e pubblichiamo. Dopo il successo del primo weekend, nell’ambito della XXVI Festa dell’Olio e del Vino Novello, l’arte torna protagonista a Vignanello venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre 2026, con due mostre allestite nella Sala Espositiva Eraldo Bigarelli, in Corso Matteotti 37-39.

A organizzarle è la IVNA – Associazione Artistica, in collaborazione con il Circolo Scacchistico ClaBa, in un progetto che unisce pittura, scultura, memoria, territorio e gioco degli scacchi.

Il Circolo Scacchistico ClaBa

Protagonista del progetto è anche il Circolo Scacchistico ClaBa, coordinato da Claudio Battaglioni.

Il Circolo nasce con una finalità chiara: diffondere la cultura degli scacchi come strumento di crescita, di incontro e di formazione culturale e sportiva.

E va detto con forza: gli scacchi sono veramente uno sport, a tutti gli effetti.

Non sono un semplice passatempo, né solo un gioco da tavolo. Sono uno sport riconosciuto, che richiede allenamento costante, preparazione tecnica, disciplina, resistenza, concentrazione e gestione delle emozioni, proprio come ogni altra disciplina sportiva.

Chi gioca a scacchi si allena, studia, affronta avversari, partecipa a competizioni, vince e perde, impara a gestire la pressione, il tempo, la sconfitta e la vittoria. È uno sport della mente, ma che coinvolge tutta la persona: richiede lucidità, tenuta fisica e mentale, capacità di decisione sotto stress e rispetto profondo dell’avversario e delle regole.

Gli scacchi aiutano a sviluppare concentrazione, logica, pazienza, memoria, intuizione e capacità strategica. Il Circolo vuole renderli accessibili a tutti, dai bambini agli adulti, dai principianti ai giocatori più esperti, creando momenti di aggregazione, incontri, attività didattiche e progetti culturali che mettono in dialogo gli scacchi con l’arte, la storia e il territorio.

È proprio da questa visione — gli scacchi come vero sport, formativo ed educativo — che nasce il connubio con gli artisti IVNA.

“EmozionArte”

La prima mostra, “EmozionArte”,è un incontro inedito e suggestivo tra le emozioni artistico-scacchistiche di Claudio Battaglioni e le emozioni sensoriali e artistico-visive degli artisti dell’Associazione Artistica IVNA.

Un dialogo tra la strategia, la riflessione e la bellezza del gioco degli scacchi e la pittura, il colore, la forma e la percezione visiva.

Gli artisti che partecipano sono artisti di respiro locale, nazionale e internazionale:

Mario Annesi, Francesco Bonasera, Alexandra Denzinger, Maurizio Grattarola, Vincenzo Pacelli, Simona Pace, Emilio Petti, Manuela Petti, Vincenzo Ridolfi Valentini, Walter Togni.

Saranno esposte anche opere pittoriche di Eraldo Bigarelli, a cui è intitolata la sala espositiva, figura di riferimento per la cultura artistica vignanellese.

Tra le opere in mostra spiccano due lavori di particolare rilievo:

“Global Impact” di Walter Togni

Un’opera di scultura di grande forza espressiva, premiata alla Biennale di Firenze, che conferma il respiro internazionale dell’artista e la qualità della mostra.

Il plastico di Vignanello del Cinquecento di Maurizio Grattarola

Un’opera di modellismo storico di straordinario valore, realizzata da Maurizio Grattarola e frutto di uno studio storico su Vignanello del Cinquecento condotto da Vincenzo Pacelli.

A seguito di quello studio, Vignanello del 1500 è stata mappata e ricostruita, permettendo di realizzare questo plastico che restituisce al visitatore l’immagine del paese come era cinquecento anni fa: un vero viaggio nel tempo tra storia, urbanistica e memoria.

“Com’era, com’è”

La seconda mostra, “Com’era, com’è”, è un percorso visivo che racconta l’evoluzione di Vignanello nel tempo.

Attraverso le opere realizzate dagli artisti IVNA — su proposta e collaborazione fattiva della Pro Loco di Vignanello— il visitatore è invitato a mettere a confronto luoghi, scorci e tradizioni di ieri con quelli di oggi, riscoprendo la memoria collettiva e il valore del cambiamento.

Le opere sono esposte in originale nella Sala Espositiva Eraldo Bigarelli e in forma di stampa autenticata e concessa presso i luoghi artisticamente riprodotti, creando un vero e proprio itinerario diffuso nel paese.

Gli artisti protagonisti di questo progetto:

Manuela Petti, Simona Pace, Vincenzo Ridolfi, Mario Annesi, Maria Cristina Bigarelli.

Un invito a visitare

Due percorsi diversi ma complementari: da una parte l’emozione pura, dall’altra la memoria. Entrambe nate dalla passione dell’Associazione Artistica IVNA e del Circolo Scacchistico ClaBa coordinato da Claudio Battaglioni, e pensate per accompagnare i visitatori della Festa dell’Olio e del Vino Novello in un viaggio tra arte, scacchi, sport, storia, identità e territorio.

Vi aspettiamo nel secondo weekend di festa a Vignanello: 13-14-15 novembre 2026, alla Sala Espositiva Eraldo Bigarelli.

Articolo a cura dell’Associazione Artistica IVNA.