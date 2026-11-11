NewTuscia – VITERBO – Domenica prossima, 15 novembre, alle ore 17, ingresso ad offerta, presso la Sala Alessandro IV del viterbese Palazzo dei Papi, si terrà l’ ultimo dei 3 spettacoli della rassegna Solidarietà in Musica organizzata dall’ Associazione e Centro Studi Cesare Dobici a favore di Eta Beta.

Un Musical per Due, questa è la proposta di domenica, una fantasia di motivi tratti dai più celebri musical nel tessuto di una trama frutto di una rivisitazione ed elaborazione di Vacanze Romane. Interpreteranno le voci di Pamela Tamantini e Andrea Di Bella col violino di Anna Wanda Folliero e Ferdinando Bastianini al pianoforte. La cornice dello spettacolo sarà affidata alle Voci di Eta Beta, preperate e dirette da Maria Loredana Serafini. La rassegna Solidarietà in Musica, che quest’ anno vive la sua III Edizione è estremamente apprezzata dai sempre numerosi spettatori, per il connubio tra amore per l’ arte e opportunità per un momento di aggregazione e opera benefica.

Associazione Eta Beta