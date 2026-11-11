NewTuscia – TUSCANIA – Presentato a Tuscania il progetto che coinvolgerà gli studenti in un percorso tra agricoltura sostenibile, tecnologia e analisi dei dati.

Tuscania, 6 novembre 2026 – Investire nei giovani e valorizzare le risorse del territorio attraverso la collaborazione tra scuola, università, istituzioni e realtà locali. È questo lo spirito di “Tuscania 4.0 – Agri-Data Lab”, il progetto presentato nel corso del convegno del 6 novembre che ha riunito tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa.

Promosso e sostenuto da IDM Assicura Società Benefit srl, il progetto nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti nuove opportunità formative, avvicinandoli al mondo agricolo attraverso la sperimentazione, l’innovazione tecnologica e l’analisi dei dati.

Il convegno ha riunito i rappresentanti delle diverse realtà coinvolte nel progetto, a partire da Stefano Flemma, rappresentante legale di IDM Assicura Società Benefit srl e dal Vicesindaco di Tuscania, Leopoldo Liberati, intervenuto per l’Amministrazione comunale, che ha concesso il proprio patrocinio.

Il mondo della scuola è stato rappresentato dal Dirigente scolastico Paola Bugiotti e dalla professoressa Valentina Rocchi dell’IIS Paolo Savi – Liceo Scientifico di Tuscania, mentre per l’Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento DAFNE sono intervenuti il Direttore Alvaro Marucci e i professori Giuseppe Colla, Emanuele Radicetti e Antonio Fiorillo.

A completare il quadro delle realtà coinvolte, il Presidente di Coldiretti, Patrizio Nicolai, Agatino Licandro, titolare di Bellorizzonte – Residenza per anziani, e Don Pierpaolo Fanelli e Don Michele per la Parrocchia di Tuscania.

La presenza di tutti i protagonisti ha testimoniato il valore di una rete di collaborazione che mette a disposizione dei giovani competenze, esperienze e risorse differenti, unite dalla volontà di contribuire alla crescita della comunità.

Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi e le attività del progetto, che vedrà gli studenti protagonisti di un percorso extracurriculare capace di integrare formazione teorica ed esperienza pratica.

Grazie al supporto scientifico dell’Università della Tuscia, i ragazzi potranno approfondire temi legati all’agricoltura sostenibile, alle tecnologie digitali e all’analisi dei dati, sperimentando direttamente sul campo l’applicazione delle conoscenze acquisite.

Le attività formative si svolgeranno anche negli spazi messi a disposizione dalla Parrocchia di Tuscania, mentre le esperienze pratiche saranno realizzate presso Bellorizzonte, dando vita a un laboratorio di apprendimento che avrà come protagonista il territorio stesso. La collaborazione con Coldiretti contribuirà inoltre a rafforzare il collegamento con il mondo agricolo e le sue realtà produttive.

L’obiettivo è offrire ai giovani nuove prospettive, rafforzando il legame con le proprie radici e mostrando come tradizione e innovazione possano diventare opportunità per il futuro.

Il convegno del 6 novembre segna così l’avvio di un percorso condiviso, nel quale scuola, università, istituzioni e realtà locali collaborano per accompagnare le nuove generazioni alla scoperta di nuove conoscenze e competenze.

Un progetto che mette al centro i giovani e dimostra come, attraverso la collaborazione, sia possibile seminare oggi nuove opportunità per il futuro dell’intera comunità tuscanese.