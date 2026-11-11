NewTuscia – VITERBO – Dopo l’allarme bomba che ha interrotto la serena quotidianità scolastica di migliaia di persone tra alunni ed alunne, insegnanti e personale scolastico tutto, il clima in tutto il Paese, così nella nostra provincia, è spontaneo fare alcune riflessioni. Ultimo di oltre trentacinque attacchi subiti in tutta Europa nell’ultimo mese, dopo quello che ha agitato i cieli con minacce di bombe a bordi degli aerei di varie compagnie, quello di oggi è stato molto angosciante, per l’obiettivo sensibile, appunto le scuole, e per la quantità di persone coinvolte. La minaccia alle scuole, infatti, è quanto di più orribile si possa pensare, ritenute luoghi sicuri per antonomasia, dove stare al sicuro, anche nelle condizioni di fragilità strutturale che conosciamo. Quanto è successo oggi, invece, le ha rese vulnerabili, almeno da un punto di vista della percezione, visto che, come sembra, si è trattato dell’ennesimo procurato allarme di chi vuole seminare odio e paura.

C’è da chiedersi a chi fa comodo tutto questo, forse questa è la domanda giusta da porsi per trovare le ragioni e gli autori di tante minacce. Ma c’è da chiedersi, anche, a cosa fa gioco tutto questo, per capire i rischi dietro possibili, facili quanto scontate strumentalizzazioni che non tarderanno ad arrivare. Qualcosa è già emerso nei giorni scorsi, quanto dal Governo ci si è prodigati a precisare che “sicurezza” è qualcosa di ben più ampio del possesso di armi, che investire in sicurezza è un’emergenza e una necessità non rinviabile. Ecco che, quindi, i fatti come quello di oggi servono su un piatto d’argento le motivazioni alla paura ma anche ai millantati antidoti, dietro i quali l’ondata di riarmo europeo trova una giustificazione in più e, temiamo, anche un maggiore consenso nella popolazione, soprattutto quando si toccano i beni più preziosi, i propri figli e le proprie figlie.

La paura offusca la razionalità, è naturale e umano, ma cadere nelle trappole delle ideologie che sostengono che possedere arsenali sempre più grandi possa servire da deterrente è un rischio ancora più grande. Le ragioni sono semplici: si giustificano distrazioni di risorse necessarie al benessere generale verso logiche di conflitto permanente, si sviliscono il ruolo della civiltà e della diplomazia come strumenti di pace e di interazione internazionale, si alimentano sentimenti di insicurezza e paura permanenti, sostrato su cui pericolosamente si innestano logiche di cessione di diritti e libertà.

Attenzione massima va posta nei confronti di queste minacce, non c’è alcun dubbio, ma altrettanta attenzione va posta ai messaggi correlati e alle misure proposte, con i quali rischiano di insinuarsi ed affermarsi politiche irricevibili da una forza di pace e di benessere sociale diffuso come la nostra.

Valeria Bruccola, Segretaria della Federazione provinciale di Sinistra Italiana-AVS