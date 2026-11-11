NewTuscia – BRUXELLES – “Gli allarmi bomba che hanno interessato oltre 300 scuole italiane, provocando evacuazioni e controlli, rappresentano un episodio preoccupante che non deve essere sottovalutato. Saranno le autorità competenti ad accertare la natura e l’origine di quanto accaduto, ma è evidente che anche la sola minaccia può generare paura, interrompere servizi essenziali e compromettere la serenità di migliaia di famiglie”. Così in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo, membro della Commissione sicurezza e difesa e Presidente della Delegazione UE-NATO.

“La sicurezza oggi non si misura soltanto nella capacità di rispondere alle minacce militari tradizionali, ma anche di prevenire e contrastare episodi capaci di destabilizzare la nostra quotidianità. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, soprattutto quando vengono coinvolti luoghi sensibili come le scuole. Rafforzare la prevenzione, il coordinamento e la capacità di risposta a queste nuove forme di minaccia deve essere una priorità”, conclude De Meo.

On. Salvatore De Meo

Europarlamentare Forza Italia – PPE