NewTuscia – VITERBO – Giovedì 12 novembre gli studenti di Viterbo torneranno in classe. È il comune a informare i cittadini con una comunicazione indirizzata agli enti scolastici.

“Si conferma che, non sussistendo ragioni di pubblica incolumità, domani tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale saranno regolarmente aperte e le attività didattiche si svolgeranno secondo il consueto orario. L’Amministrazione comunale ringrazia i dirigenti scolastici, tutto il personale scolastico, gli studenti, le famiglie e le Forze dell’Ordine per la collaborazione, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nella gestione della situazione odierna.

Altre scuole della provincia, invece, rimarranno chiuse per consentire lo svolgimento dei controlli.