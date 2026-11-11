NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del presidente della Cps in merito all’allarme bomba nelle scuole.

In merito all’evacuazione che ha interessato nella mattinata di oggi diversi istituti scolastici della provincia di Viterbo, a seguito di una segnalazione d’allarme trasmessa via e-mail, interviene Sophie Officialdeguy-Bardina, Presidente della Consulta Provinciale Studentesca.

“Un’azione delirante il cui unico obiettivo era quello di seminare il panico tra ragazzi, famiglie e personale scolastico,” dichiara la Presidente Officialdeguy-Bardina. “A chi ha promosso questo gesto vile vogliamo mandare un messaggio chiaro e inequivocabile: non ci faremo intimorire. Nessun attacco anonimo riuscirà a spaventarci o a destabilizzare le nostre scuole. La comunità studentesca è unita e molto più forte delle vostre intimidazioni.”

La Consulta Provinciale degli Studenti esprime inoltre la propria vicinanza a tutti gli istituti coinvolti e desidera rivolgere un accorato ringraziamento a chi ha gestito la situazione sul campo:

“A nome di tutti gli studenti e le studentesse della provincia di Viterbo,” conclude la Presidente, “desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine, al personale scolastico e ai dirigenti che hanno gestito l’emergenza con tempestività, encomiabile professionalità e massimo senso di responsabilità, garantendo la sicurezza di tutti.”