NewTuscia – ROMA – «Quanto accaduto oggi negli istituti scolastici italiani è gravissimo e inaccettabile. Nessuno dovrebbe vivere con la paura di un allarme bomba e nessuna famiglia dovrebbe temere per la sicurezza dei propri figli. La mia vicinanza va agli studenti, ai genitori e a tutto il personale scolastico coinvolto. Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento».

Lo dichiara Simona Renata Baldassarre , assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio.