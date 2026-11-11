NewTuscia – ROMA – “Il Consiglio regionale del Lazio ha votato oggi all’unanimità la proposta di legge n.204 del 30 aprile 2025 che introduce la figura del direttore socioassistenziale all’interno delle Asl. Una legge di grande visione che come Fratelli d’Italia ci siamo impegnati a realizzare e di cui siamo molto orgogliosi. Si tratta infatti di una figura strategica per favorire la piena integrazione fra servizi sanitari e socio assistenziali. Il direttore socio assistenziale coadiuverà il direttore generale dell’Asl, partecipando unitamente al direttore sanitario e al direttore amministrativo ai processi di programmazione strategica finalizzati a garantire la massima efficienza nel governo aziendale. Inoltre garantisce la piena attuazione degli indirizzi di programmazione e degli obiettivi individuati nel piano sociale regionale. In questi anni abbiamo raddoppiato le risorse a favore delle politiche sociali, abbiamo approvato le leggi sul caregiver, sulla cooperazione sociale, sulle strutture socio assistenziali, l’istituzione del garante delle persone con disabilità. Ringrazio dunque il presidente Francesco Rocca, l’assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli e tutta la Giunta per aver con questo provvedimento compiuto un ulteriore passo verso la costruzione di un sistema

sanitario regionale sempre più efficiente, inclusivo e solidale, e soprattutto attento ai diritti dei più fragili. Un ringraziamento anche alla presidente della Commissione Sanità Alessia Savo per il grande lavoro svolto in questi mesi che ha favorito la massima condivisione fra tutte le forze politiche e l’ampio coinvolgimento delle realtà del comparto socio assistenziale”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, componente Commissione Sanità e Politiche sociali in Consiglio regionale.