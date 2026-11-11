NewTuscia – VITERBO – “ Stiamo arrivando “, è questa l’affermazione piu importante di Michele Belli, allenatore dei Lions Alto Lazio, dopo la partita di domenica scorsa con il San Benedetto. “ Sapevamo fin dall’inizio, continua l’analisi del tecnico, che sarebbero state necessarie almeno quatto partite, anche visto il valore delle avversarie che il calendario ci ha riservato, per essere una squadra competitiva, la partita di domenica ci ha dato almeno due certezze. Prima ,davanti al San Benedetto che è una squadra molto fisica, abbiamo retto bene l’impatto, in alcuni casi come nell’azione della seconda meta, siamo stati dominanti. Merito di tutti i quattordici uomini di mischia che si sono alternati, chi è subentrato ha portato sempre quel quid in piu, come richiesto e come necessario.. Seconda , la squadra ha tenuto tutti gli ottanta minuti, siamo partiti forte segnando due mete in sei minuti ed abbiamo chiuso forte segnando nelle ultime due azioni. Quello che dobbiamo affinare è il gioco d’attacco al largo, negli scorsi anni eravamo sempre dominanti, ma contro avversari di levatura superiore dobbiamo affinare certi meccanismi e posizionamenti, ma sono sicuro che presto metteremo a posto anche questi dettagli. “

Rispetto al prosieguo del campionato e in particolare alla partita di domenica a Perugia, le riflessione di Belli si raccolgono in poche battute : “ gli umbri sono un nostro diretto concorrente nella lotta della parte bassa della classifica, li conosciamo bene, sono una squadra fortemente motivata, non molla mai ed avrà dalla propria il sostegno del pubblico ma noi dobbiamo tornare d Perugia con dei punti importanti per la classifica “

Dall’infermeria dovrebbero uscire Guerra e Morgantini, mentre c’è entrato dopo la partita di domenica Malagigi, con un problema al tendine dì Achille. In via di rientro, ma non domenica prossima anche Ulisse e Ferrilli.