NewTuscia – VITERBO – Sesta puntata della 7° edizione di “Luce Nuova sui fatti”.

Giovedì 12 novembre alle 21 torna la trasmissione che parte da Viterbo e si apre al Lazio e all’Italia, ideata e condotta da Gaetano Alaimo e co-condotta da Arianna Cigni.

Quest’anno tante le novità. La più importante è la nuova emittente che trasmetterà tutte le puntate di Luce Nuova sui fatti, Canale 81 (Dtt 81 Lazio), insieme all’altra già attiva, TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile su tutta l’Umbria e sulle province di Viterbo e di Rieti). Un salto di qualità incredibile che porterà la trasmissione in tutto il Lazio e, soprattutto, a Roma, con un bacino potenziale di centinaia di migliaia di contatti e spettatori.

La sesta puntata sarà dedicata al titolo di Capitale dell’Arte Contemporanea 2028 attribuito ai Comuni di Bagnoregio e Bolsena. Si aprirà con l’intervista di Gaetano Alaimo al Sindaco di Bagnoregio Luca Profili, che parlerà della progettualità che hanno portato i due comuni della Tuscia a vincere il prestigioso titolo di rilievo nazionale.

Seguirà l’intervista al presidente del Rotary club Viterbo David Trotti sulle attività della rinomata associazione viterbese per la cultura e la solidarietà sul territorio.

Approfondirà il discorso sul tema del riconoscimento sull’Arte Contemporanea 2028 l’opinionista fisso, Stefano Stefanini.

Seguirà la seconda e ultima parte dello speciale di Arianna Cigni e Mirella Moretti per la Festa del Cinema di Roma 2026 con interviste esclusive tra cui quella a Rita Dalla Chiesa e tanti altri protagonisti del red carpet.

Seguiranno le tante rubriche di Luce Nuova sui fatti. Andranno in onda “Quando il dolore diventa forza” di Francy Ferrara e le sue collaboratrici; “L’Atelier della cultura” di Elena Sassara e Loredana Petrulli; “Amore e filosofia” di Liliane Tami; “Alto volume” di Fabio Varrone; “Toscana News” di Barbara Puccini. Tornano, poi, di due spazi economico e sportivo di Katia Ferri “Cw Economy” e “Football Vox”.

Questo lo staff della 7° edizione di Luce Nuova sui fatti: Gaetano Alaimo (ideatore e conduttore): Ariann a Cigni (co-conduttrice e area cultura-spettacolo); Stefano Stefanini (opinionista fisso). Area Cultura e Spettacolo: Mirella Moretti, Elisa Gelosi, Alessia Coronetta, Liliane Tami (Amore e filosofia), Maddalena Menza. Area Salute e Bellezza: Catiuscia Macrì, Federica Bargagna. Area Economica: Gianfranco Piazzolla e Katia Ferri. Area Sport: Katia Ferri. Rubriche tematiche: Alessia Belgianni (I fatti sociali), Andrea Bonifazi (Divulgamus), Barbara Puccini (Toscana News), Deborah Pepe (I pastori di Deborah), Elena Sassara-Loredana Petrulli (L’atelier della cultura), Francy Ferrara (Quando il dolore diventa forza), Giovanni Conti (Radiomobile), Jessy Trainer (Ballando nel mondo), Laura Principi (Onda d’arte), Elena Sassara (Lavorare in sicurezza), Stefano Uzzo (Emozioni in fotografia), Fabio Varrone (Alto volume). Area tecnica: Sigfrido Junior Hobel (videomaker); Salvatore Sansone (tecnico e grafico); Stefania Cordella e Maria Cafaro (fotografi).

Main partner: Teatro San Leonardo, Confimprese Viterbo, Canale81

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