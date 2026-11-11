NewTuscia – ROMA – «Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge che istituisce la figura del direttore dei servizi sociosanitari nelle aziende sanitarie locali. La legge risponde alla richiesta di una maggiore integrazione tra il mondo sanitario e quello sociale, per dare risposte più adeguate ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.

La nuova figura esce rafforzata nelle funzioni e nella dotazione anche grazie al lavoro svolto in commissione e in Consiglio dal Partito Democratico.

Come ho ricordato in Aula, la difficoltà più grande è far arrivare i servizi alle persone, quando e dove ne hanno bisogno. È una responsabilità che riguarda tutti noi e che attraversa le diverse stagioni politiche della Regione. È su questo che si misurerà l’efficacia della legge.

Ringrazio l’assessore Massimiliano Maselli e i suoi uffici per il lavoro svolto e per l’attenzione al confronto con l’opposizione e con la maggioranza. Con lo stesso spirito dobbiamo ora accompagnare l’attuazione della legge».

Lo dichiara Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo settore e all’associazionismo.