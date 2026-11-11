NewTuscia – ROMA – Ringrazio l’intero Consiglio regionale per l’approvazione all’unanimità della legge che istituisce la figura del direttore socioassistenziale all’interno delle aziende sanitarie locali. L’obiettivo è quello di raggiungere una completa integrazione tra la parte sanitaria e quella sociale, nel segno dell’umanizzazione delle cure e di una medicina sempre più vicina alle persone e ai loro familiari. Un ruolo che può fornire un contributo di rilevanza assoluta anche per snellire e semplificare i percorsi, al fine di garantire una omogeneità delle cure su tutto il territorio e una sempre maggiore equità di accesso.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.