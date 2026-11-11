NewTuscia – GROTTAFERRATA – Riceviamo e pubblichiamo. È inaccettabile quanto accaduto a Grottaferrata nei giorni scorsi.

Un gruppo di minorenni avrebbe aggredito e derubato un giovane nei pressi del centro storico, ed è solo l’ultimo di una serie di episodi analoghi.

Le famiglie coinvolte hanno già sporto denuncia, e sono certo che le forze dell’ordine riusciranno a fare luce sull’accaduto anche grazie al sistema di videosorveglianza comunale implementato dalla nostra amministrazione, che più volte ha permesso di risalire ai colpevoli di atti vandalici e di altri episodi analoghi di microcriminalità perpetrati, purtroppo, sempre da giovanissimi, spesso non residenti.

Ma evidentemente non basta. Queste situazioni ci ricordano che la sicurezza urbana deve essere un tema centrale per Grottaferrata. È necessario stanziare importanti risorse per ampliare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, ma anche per aumentare la presenza di agenti di Polizia Locale sul territorio anche negli orari notturni. È assurdo che l’episodio si sia verificato a pochi passi dalla sede del Comando!

Fondamentale è anche il processo di prevenzione, attraverso apposite iniziative che coinvolgano le famiglie e la comunità scolastica, le associazioni e gli enti preposti.

Massima solidarietà al ragazzo aggredito e alla sua famiglia.

Grottaferrata deve essere una città sicura per tutti e tutte, a qualsiasi ora del giorno e della notte.