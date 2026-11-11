NewTuscia – ROMA – “Anche oggi, il collettivo hacker filorusso Noname ha rivolto gravissime minacce al ministro degli Esteri Antonio Tajani, pubblicando immagini dei suoi familiari. Si tratta di una deriva inquietante, che punta evidentemente al cuore delle nostre istituzioni. Ad Antonio Tajani e ai suoi cari va la più sincera solidarietà: il suo impegno per la libertà è anche l’impegno di tutti noi. Il messaggio più forte per contrastare tutto questo, infatti, è riunirsi attorno alla nostra idea di società democratica che oggi appare quanto mai sotto attacco”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni.