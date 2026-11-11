NewTuscia – ROMA – “Oggi il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la proposta di legge, fortemente voluta dal Presidente Rocca, che istituisce la nuova figura professionale del Direttore Socioassistenziale all’interno delle ASL. Un provvedimento importante, che segna un passo avanti nella costruzione di un modello di sanità territoriale più integrato, efficiente e vicino ai bisogni delle persone.

La nuova figura si affiancherà ai direttori generali, sanitari e amministrativi, assumendo un ruolo strategico nella programmazione e nella gestione delle aziende sanitarie, con il compito di rafforzare il coordinamento tra servizi sanitari e sociali e garantire l’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano sociale regionale.

L’approvazione di questa legge rappresenta un risultato significativo e una scelta politica precisa dell’attuale governo regionale: superare la storica separazione tra sociale e sanitario per costruire un sistema di assistenza realmente integrato, capace di mettere al centro la persona e i suoi bisogni. Non possiamo più pensare alla salute esclusivamente come prestazione sanitaria, ma dobbiamo considerarla nella sua dimensione complessiva, che comprende anche l’assistenza sociale, il sostegno alle fragilità e la qualità della vita.

Il Direttore Socioassistenziale avrà il compito di contribuire a rendere più efficace la governance territoriale, favorendo il dialogo e il coordinamento tra le diverse professionalità e i servizi presenti sul territorio. Vogliamo superare la frammentazione degli interventi e garantire una presa in carico globale e continuativa, costruita sulle reali esigenze dei cittadini.

Con questa legge la nostra regione riconosce il valore strategico dell’integrazione sociosanitaria e rafforza un modello di assistenza territoriale moderno, capace di rispondere alle nuove sfide demografiche e sociali.

Una sanità più vicina alle persone, più attenta ai bisogni dei cittadini fragili e capace di non lasciare indietro nessuno. È questa la direzione in cui insieme al Presidente Rocca stiamo lavorando per il Lazio. Un ringraziamento all’assessore Maselli per il lavoro svolto e l’impegno profuso.”

È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca in Consiglio Regionale del Lazio.