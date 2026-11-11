NewTuscia – ROMA – Confagricoltura plaude al decreto attuativo per la banca dati delle imprese che operano in appalto in agricoltura, presentato oggi alle parti sociali dai ministri Calderone e Lollobrigida. “L’iniziativa rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per disciplinare gli appalti di servizi nel settore primario”, ha dichiarato Roberto Caponi, direttore generale di Confagricoltura, intervenuto oggi al ministero del Lavoro.
Secondo la Confederazione, la carenza di manodopera sta spingendo sempre più le imprese ad esternalizzare alcune fasi del processo produttivo, anche quelle relative alla raccolta dei prodotti.
Confagricoltura è convinta che il decreto potrà dare maggiori garanzie per le imprese agricole committenti, grazie anche alla polizza fideiussoria che obbligatoriamente l’appaltatore deve rilasciare in favore del committente per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi.
“Abbiamo chiesto semplicità nelle procedure, un ampio arco temporale transitorio per consentire di popolare la banca dati e l’esclusione dall’obbligo di iscrizione per le imprese agromeccaniche che effettuano lavori agricoli conto terzi”, ha chiarito Caponi.
L’intento di Confagricoltura è dare pieno appoggio alla misura e incentivare un esteso contributo da parte delle imprese agricole.