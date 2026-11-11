NewTuscia – VITERBO – Secondo le ultime informazioni, la vicenda dell’allarme bomba che ha interessato le scuole di tutta Italia sarebbe collegata all’invio coordinato di una singola email. Una delle ipotesi delle forze dell’ordine, la più accreditata, verte su un attacco informatico di vasta portata. Si tratta di una notizia non confermata ufficialmente, ancora al vaglio.

L’allerta infatti resta alta, sono circa 6000 le scuole che nella giornata hanno ricevuto il messaggio minatorii, la maggior parte è stata evacuata e gli edifici sono ancora al centro delle verifiche della forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

La premier Meloni si è espressa sulla situaziobe, sottolineando l’attenzione che vi si sta ponendo da parte del governo e affermando che fino ad ora non sarebbero emersi “pericoli concreti”. Dalle 16.00 inoltre, si sta svolgendo una riunione a Palazzo Chigi con i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.